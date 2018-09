La importancia del RCP: solo con tus manos podés salvar una vida

La Reanimación Cardiopulmonar (RCP) es una técnica sobre la que, afortunadamente, la sociedad tomó conciencia ya que ayuda a salvar vidas si se realiza en los primeros minutos de ocurrida una muerte súbita.

Es por esto que, desde el ministerio de Educación y la dirección de Planes, Programas y Proyectos Especiales, decidieron que el programa de RCP llegue a los alumnos de escuelas secundarias para que los chicos aprendan y puedan transmitir sus conocimientos. El mismo fue lanzado este viernes, ya que el sábado se celebra el Día Mundial del Corazón. Gracias a esta campaña, los estudiantes podrán actuar de forma rápida en momentos que son claves para que las personas no pierdan la vida, además, podrán tomar conciencia de la importancia de la técnica de reanimación.

Daniel Tevia, director del programa nombrado anteriormente, dialogó con DIARIO HUARPE y contó que “Según la Organización Mundial de la Salud, 17.1 millones de personas por año son afectadas por esto, lamentablemente, terminando muchas veces en la muerte porque no se tiene en la población una idea de cómo abordar este tipo de problemática”, por lo que es de vital relevancia la transmisión de la información.

En cuanto a la forma de evitar este trágico final, Martín Quiroga, referente técnico del programa, informó que se puede hacer “preparándose, tratando de prevenir que la persona llegue a una muerte súbita y, si la tiene, saber las maniobras de reanimación cardiopulmonar”.

Con este programa, que surge por la sanción de una ley en el Senado en el año 2012, se comenzó con la aplicación en todo el país, aunque, en la provincia se hizo recién en el 2017, año en el que se tuvieron en cuenta las escuelas de la Capital y el Gran San Juan. Mientras que, en el presente año, se está trabajando con establecimientos educativos de departamentos alejados. La meta que se propusieron sobre la campaña, es “llegar al 2023 con 3.800.000 personas capacitadas en toda la Argentina”.

“Se trabaja con los chicos de sexto y séptimo año para que ellos sean el motor de cambio y podamos llegar a más personas, que ellos transmitan la información en la casa y la puedan compartir con los demás”, dijo Quiroga sobre los principales objetivos. Además, dio a conocer que “ya hay antecedentes de chicos que han sido capacitados y han podido salvar vidas solo utilizando las manos”.

El tener estos conocimientos es algo vital para poder ayudar al prójimo en situaciones difíciles, ya que, “el 80% de las muertes suceden en la vía pública, entonces, todos tenemos que estar preparados”. Algo a tener en cuenta también es que “6 de cada 10 personas que sufren una muerte súbita tienen todas las chances de vida”.

Las muertes súbitas ocurren frecuentemente ya que sus factores se repiten en gran parte de la sociedad, entre ellos se encuentran la falta de actividad física, mala alimentación, tabaquismo “todo nos lleva a sufrirla, aunque, hay otros que son hereditarios”, sostuvo Quiroga.

A pesar de que, en los últimos tiempos, los conocimientos de RCP se generalizaron y fueron adoptados por gran parte de la población, aún falta para que la Argentina sea considerada una “sociedad segura”. “Se dice que el 15 % de la población tiene que estar capacitada para poder tenerla, nosotros estamos trabajando para llegar al menos al 8% en el 2023”, expresó el referente técnico del programa.

Resultados notorios

La semana pasada, en Chubut, un chico de una escuela técnica de Chubut que había recibido esta capacitación, le salvó la vida a un compañero en la escuela. “Ya tenemos al menos 10 casos desde que está la campaña de chicos que salvaron la vida”.

¿Qué hacer cuando alguien sufre una muerte súbita?

Quiroga explicó que “cuando hay una persona cerca que cae al suelo, hay que evaluar rápidamente si reacciona o no, tal vez, solo se desmayó”. Si, al sacudirla o moverla no reacciona, inmediatamente hay que llamar a emergencias. Luego, hay que comprobar si respira, sino lo hace, hay que comenzar con las maniobras de RCP. “Mientras menos tiempo perdamos, más efectivo es, porque cada minuto que pasa que el cerebro no recibe oxígeno, 1 millón de neuronas se van perdiendo”, alertó el especialista.

¿Cómo hacer RCP?

“Se debe colocar el talón de la mano en el centro del pecho de la persona, sobre la línea del esternón y comprimir de forma rápida, profunda y continua, tratando de evitar detenerme hasta que la persona reacciona o llega el servicio de emergencia”, informó Quiroga

Aunque, todo dependerá de la edad de la persona, si el que sufre una muerte súbita es un bebé o niño de hasta 2 años de edad, “se utilizan solo los dos dedos pulgares”, advirtió el referente técnico del programa de RCP.