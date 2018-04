La importancia de lograr un equilibrio entre la vida y el trabajo

En la actualidad hay muchos trabajadores que conviven con ansiedad y estrés que, en muchas ocasiones, es ocasionado por el trabajo o el ambiente laboral que frecuentan. Esto y la dificultad de establecer un equilibrio entre la vida y el trabajo repercuten en el individuo que termina con efectos negativos.

La psicóloga, Laura Sánchez, en diálogo con Diario Huarpe, explicó que “las empresas cada vez tratan de robotizar a los empleados y en cierta forma se crea una explotación, ya sea a nivel físico, a nivel psíquico. Eso hace que aumenten los niveles de estrés y de ansiedad”.

Muchas veces, los trabajadores pueden solucionar la situación con la “marcación de límites, los no y que tengan en claro cuáles son sus derechos y cuales sus obligaciones”, explicó Sánchez.

Estas situaciones ocurren generalmente debido a que “todavía hay muchos lugares de trabajo en los que más que líderes existen estos jefes que son ultra autoritarios y hacen que el ambiente sea tóxico”. En cuanto a las características del líder: “Siempre va a tratar que el trabajo sea en equipo, va a buscar que el personal se capacite no solo para la empresa sino también como persona. El líder siempre habla de equipo, respeta las opiniones y es más democrático en cuanto al trabajo. Depende mucho de la autoridad que haya cuál va a ser el ambiente de trabajo entre los compañeros”, sostuvo la especialista.

Ecología Humana

Algo muy importante que las personas deben lograr en el ambiente de trabajo es la llamada ecología humana. Sánchez explicó que se trata de: “Lograr un equilibrio entre lo que son las responsabilidades y sus momento de distracción, que tengan relaciones humanas que no sean tóxicas, ya sean laborales, familiares o de amistad. Se trata de desechar lo que no es bueno para el ser humano. Desechar lo que no es bueno para lograr el mayor equilibrio posible”.

Prácticas de las empresas para obtener buenos resultados

La especialista manifestó que la realización semanal o quincenal de ateneos es muy efectiva. En ellos, el personal de la institución debe “poner de manifiesto cuáles fueron sus problemáticas, en que se sintieron cómodos, en que fallaron. Hacer una autocrítica de cómo han sido en el trabajo porque esto impulsa a que cada uno se mire a sí mismo”, sostuvo.

En cuanto al trato de los empleadores, “que sea lo más humanizado posible, respetando los derechos del personal”, finalizó Sánchez.