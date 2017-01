Por qué los Millennials son depresivos y tienen baja autoestima

Los famosos “millennials”, el grupo de jóvenes que nació desde 1984 aproximadamente, y que transitan su etapa laboral y de madurez entre redes social, conexión full time e inmediatez, puede tener algunos problemas derivados del contexto en el que nacieron. Según especialistas, son depresivos y tienen baja autoestima, entre otras cosas.

Un estudio de Universum Global reveló que en el año 2020 los Millennials representarán el 50% de la fuerza laboral. Y tienen una visión muy distinta del lugar que ocupa el trabajo en su vida, que la que tienen sus padres, una serie de “adictos al trabajo”. El promedio de duración máxima de los Millennials en un puesto laboral es de dos años, porque buscan más bien la flexibilidad y se aburren fácilmente.

Según el orador motivacional anglo-estadounidense Simon Sinek, todo tiene que ver con el contexto y la forma en la que fueron criados. Al entrar al mundo laboral, se encuentran con la realidad de la competencia y una autoestima que nunca fortalecieron ya que sus padres les dijeron que podían conseguir todo lo que se propongan con sólo quererlo. Además, haber crecido en el apogeo de la Era de la Información, donde la conexión constante es moneda corriente, los ha transformado en seres impacientes.

Según el orador, hay cuatro claves que determinan la personalidad de estos jóvenes: cómo los criaron sus padres, la tecnología con la que crecieron, la impaciencia y el ambiente de trabajo al que ingresan.

“Este grupo de personas se gradúa, consigue un trabajo y en un instante se da cuenta de que no es especial. Sus mamás no pueden conseguirles un ascenso. Uno no gana nada por llegar último, y no se obtiene algo sólo con quererlo. Y, en un instante, la imagen que tienen de sí mismos se rompe. Así que hay una generación entera que crece con una autoestima más baja que generaciones anteriores”, dijo sobre las estrategas de crianza, que muchas veces fallan.

En segundo lugar, el experto hace énfasis en que esta generación está creciendo en un mundo donde reinan las redes sociales. “Son buenos en ponerle filtros a la realidad y mostrarles a los demás que la vida es increíble, por más de estar deprimidos”.

El uso de las redes sociales y los smartphones hace que se libere un químico llamado dopamina, por eso uno se siente bien cuando recibe un mensaje.

A esta generación que sufre de baja autoestima y que no tiene los mecanismos para lidiar con el estrés se le agrega la impaciencia, crecieron en un mundo de gratificación instantánea con todas las facilidades, de lo que algunos teóricos llamarían “la cueva aterciopelada”.

Todo lo que uno quiere, hoy en día se puede tener al instante.Pero hay unas excepciones: satisfacción laboral. Los jóvenes llegan al mundo laboral pensando que son especiales y se dan cuenta de que no lo son. Dicen que quieren crear “un impacto”, pero a los 8 meses están poco satisfechos y deciden renunciar. No tienen paciencia, ni logran motivarse. Y aquí entra en juego el cuarto punto, según Sinek.

“Tomamos a este fantástico grupo de jóvenes y los ponemos en un ambiente corporativo, al que le importan más los números que los jóvenes. Les importan más las ganancias a corto plazo que la vida a largo plazo de este ser humano”, afirma. Pero no todo está perdido: “Me gustaría que la sociedad y sus padres hubieran hecho un mejor trabajo, pero no lo hicieron. Cuando entran a nuestras empresas, nosotros tenemos que hacernos cargo. Nosotros tenemos que idear formas de aumentar su autoestima, tenemos que hacer esfuerzos extra para enseñarles habilidades sociales que se perdieron. No debería haber celulares en reuniones de trabajo”.

Los Millennials pronto serán la mitad del mercado laboral, y las compañías son las que tienen que encargarse de que logren alcanzar su máximo potencial.

