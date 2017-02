Cómo prevenir la conjuntivitis, un mal que crece en el verano

La conjuntivitis es un mal que sufren tanto adultos como los más chicos, estos últimos se encuentran más expuesto debido a las actividades al aire libre con una amplia exposición al sol, mar y piletas en colonias donde se puede contagiar. El el Dr. Pablo Wainberg, médico oftalmólogo jefe de servicio de oftalmología de Swiss Medical Center (MN: 7.7968) comunicó cuáles son los principales riesgos que ponen en peligro la salud visual y cuáles los consejos para prevenirlos.

Esta molesta enfermedad se trata de una inflamación de la conjuntiva, es decir, de la membrana que cubre la parte interior de los párpados y la parte blanca del ojo, el doctor Wainberg “puede ser causada por un virus (por ejemplo el adenovirus), una infección bacteriana, alergias o irritantes del medio ambiente. Suele ser una enfermedad subestimada por muchos que desconocen las complicaciones que puede acarrear, de no recurrir a un especialista”.

Suele durar varias semanas como también puede derivar en una faringitis u otitis ya que están estrechamente vinculadas. Expertos recomiendan no compartir medicación con los miembros de la familia que la tengan ya que es una de las principales vías de contagio.

“Una de las consecuencias es una queratitis, que no sólo se afecta a la conjuntiva sino también a la córnea. La formación de membranas en la conjuntiva impide o retrasa la curación y el acceso de la medicación, por lo que puede dejar cicatrices conjuntivales e inclusive, ojo seco como efecto secundario”, agregó el doctor.

Sus principales síntomas son: inflamación del ojo, incremento de lagrimeo, irritación del ojo, sensación de cuerpo extraño, picazón, secreción de mucosa y formación de costra en las pestañas por la mañana.

¿Cómo prevenirla?

Una forma de prevenirla es el uso de antiparras tanto en piletas de verano como en el mar, esto evitará que el cloro dañe la vista como también que virus y bacterias provoquen la enfermedad.

El uso de gafas en el verano es fundamental como también evitar estar prolongadas horas con la vista expuesta al sol. Fijar la vista al sol, aunque se esté utilizando lentes de sol producirse Fotoqueratitis también conocida como quemadura de la córnea.

Tener en cuenta los aires acondicionados son un importante foco de contagio, al no limpiar los sistemas de ventilación puede favorecer a la aparición de infecciones. Por otro lado, la baja temperatura que estos emiten, resecan la vista lo cual puede concluir en lo que se denomina ojo seco y como consecuencia en conjuntivitis.

Los más chicos entre los primeros meses de vida y hasta los 5 años de edad muchas veces no pueden comunicar lo que les pasa por lo tanto, es fundamental concurrir periódicamente al oftalmólogo para controles, ya que no deja de ser una enfermedad que puede ocasionar graves problemas visuales si no es tratada. El doctor Wainberg afirmó,”el mes de Febrero, suele ser un buen momento para efectuar las consultas y cumplir con el chequeo anual que exigen algunas instituciones médicas”.

Un clásico en el verano es la compra de lentes de sol en kioscos o en puestos callejeros, esto es un error ya que deben estar debidamente homologados, los de venta pública carecen de los filtros necesarios para retener la radiación ultravioleta.

Hacerle frente a esta enfermedad es posible con los cuidados necesarios, pero de no obtener resultados, la consulta con el profesional permitirá disfrutar de un verano sin sobresaltos y con una vista saludable.

Fuente: Infobae.