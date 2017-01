¿Puede tener futuro un romance de verano?

Hola Lucía. Te escribo porque el mes pasado estuve de vacaciones en la costa con unas amigas y conocimos a un grupo de chicos, y con uno de ellos pegué muy buena onda, y terminé pasando casi todas mis vacaciones con él, nos entendemos muy bien, nos gustamos mucho, no fue solo una cosa física sino que también estábamos muy cariñosos y él me presentó a sus amigos y yo a mis amigas. Quedamos en vernos cuando ambos volvieramos, yo volví hace un par de días, él todavía no y estamos hablando por chat (cosa que no necesitabamos hacer allá). Lo noto un poco distante y no sé si tan enganchado, pero por como hablamos siento que todo sigue en pie, que los sentimientos están, cuando hablamos, está todo bien, aunque no es tan seguido, pero eso puede ser algo de internet quizás… ¿te parece que una relación que empezó en unas vacaciones puede tener futuro?

Natalia, el contexto de las vacaciones se presta para el o los romances por varias razones: solemos estar en lugares agradables, tenemos tiempo libre, estamos predispuestos a relajarnos, probar cosas nuevas, buscamos generar momentos anecdóticos. Así que tuviste todo esto a favor, y enhorabuena que lo hayan aprovechado.

Estás pasando de ese contexto ocioso, al plano de la cotidianeidad, quehaceres, la vida con su tedio y sus distracciones, y muchas veces, con muchas tareas que compiten por nuestra atención (a veces simultáneamente).

Esta mutación la estás transitando a través de la comunicación mediada por la tecnología (o sea, no presencial) que tiene códigos muy distintos: normalmente somos muy distintos por chat que en vivo.

No podemos saber si tu relación veraniega se prolongará a la vuelta a tu normalidad, porque realmente se gestó en una situación tan excepcional (lo cual puede ser muy positivo, ya que permite saltarse muchos inconvenientes de la diaria) que creo que para saber si son compatibles, deberían “volver a conocerse” en el contexto de sus vidas cotidianas, volver a empezar, para ver como encajan los horarios, el estrés, y demás cosas que condicionan y caracterizan quienes somos.

Porque de la misma manera de que en un momento de descanso podemos sacar muchas cosas nuestras muy agradables, es importante conocer de quién nos enamora cómo lidian con los inconvenientes, y en un contexto de vacaciones sin eventualidades, sin obstáculos y sin distracciones, es difícil saber realmente quién es el otro.

Estás descubriendo, por ejemplo, cómo es este chico en sus versión “comunicación mediatizada” que puede significar que está interesado en vos, que simplemente es más retraído, o que quizás su interés no trasciende las fronteras del balneario.

Así que todo puede ser, pero creo que los amores de verano siempre serán amores de verano, pero los mismos pueden tener temporada otoño e invierno, si vuelven a encontrarse, dispuestos a reencontrarse y redescubrirse. Mi consejo es que vayas viendo momento a momento qué va pasando, y disfrutar sin tantas expectativas, lo cual no es resignarse, si no estar abierta a más posibilidades de las que imaginás.