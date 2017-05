Mujeres fueron destacadas en la tercera edición del Woman to Watch 2017

El Woman to Watch expuso su tercera edición anual, esta vez, la organización argentina de Advertising Age premió a 16 mujeres que sobresalen por sus trabajos en el país.

Estos reconocimientos comenzaron en 1997 en Estados Unidos y ya galardonó a más de 450 mujeres de todo el mundo. Este evento internacional se realiza en países como China, Turquía, Brasil, Colombia y México, entre otros.

“Este año tuvimos aproximadamente 40 candidatas, algo que hasta hace algunos años resultaba impensable. La mujer ha ganado mucho terreno en el mundo empresarial y el concepto de empoderamiento se ha instalado cada vez más, vinculado directamente al género femenino, lo que resulta, sin ninguna duda, sumamente grato y beneficioso para la industria”, expuso en la apertura del evento Jorge Martínez, CEO de Adlatina.

El evento fue conducido por la periodista Cristina Pérez, quien anunció una a una a las galardonadas:

• Karina Aiello, general account manager de Geometry Argentina.

• Adriana Alesina, gerenta de comunicaciones masivas de Santander Río.

• Elizabeth Ares, directora general de servicios y planning de Craverolanis

• Verónica Bassi Cascallar, senior director marketing & commercialization southern cluster de SC Johnson.

• Valeria Beola, directora de estrategia y desarrollo de clientes para América Latina de Turner.

• Vanesa Cirigliano, jefa de medios de Cablevisión.

• Florencia Davel, general manager Latam south hub de Bristol Myers Squibb.

• Macó Estebanez, directora de marketing de Danone Argentina.

• Constanza Flores, directora de marketing para Argentina, Paraguay y Uruguay de Coca-Cola.

• Julia González Treglia, head of new business & innovation Kantar Millward Brown & Kantar TNS.

• Juliana Monsalvo, gerenta de marketing de IRSA.

• Denise Orman, directora de operaciones de BBDO Argentina.

• Anita Ríos, directora general creativa de J. Walter Thompson.

• Luciana Salazar, vicepresidente de programación Latin America de Teads.

• Lorena Zicker, general manager de Intel.

• Viviana Zocco, fundadora y CEO de grupo Vi-Da.

Bajo cálidos y conmovedores aplausos, una a una fueron exhibiendo sus historias, las cuales reflejaron los objetivos claros que persiguen, como asimismo entender que no existen barreras obstaculizadoras

Luego de enunciar las expositoras seleccionas se realizó un anuncio que sorprendió a todos y especialmente a una de las concurrentes a la gala. Se anunció a la Woman Wach número 17 de esta última edición y fue Cristina Pérez, periodista televisiva y radial.

“Llegamos acá porque estamos convencidas de que cuando uno ama lo que hace la sostiene. Si me preguntaban hace 25 años si iba a sentir tanta pasión por lo que hago, no creo que lo hubiese podido contestar. Hoy me apasiona el periodismo con solo pensar que el otros es más poderoso si yo hago bien mi trabajo”, expresó emocionada Cristina.