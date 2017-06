Allende: “No lo sabía, no he trabajado para buscar ser candidato”

Ya se conocen quienes serán algunos de los candidatos para las PASO que se disputan el próximo mes de agosto. Este sábado el Frente Todos oficializó su lista y Walberto Allende, actual Ministro de Desarrollo Humano, conforma este grupo.

Allende será candidato a Senador Nacional y expresó su sorpresa ante tal anuncio: “Contento y un poco sorprendido también. Esto lo terminó de definir el gobernador la semana pasada. No lo sabía, no he trabajado para buscar ser candidato. No lo busqué, para nada”.

El Ministro también comentó como afrontará esta nueva etapa en su vida política: “Cuando me convoca (por Sergio Uñac), le digo la verdad que me sorprendió pero lo tomamos con absoluta responsabilidad, si él ha considerado que desde otro lugar podemos ser útil al proyecto y a San Juan”.

En cuanto a los electores que tendrán la importante tarea de decidir sus representantes en el Congreso, Walberto Allende, comentó que “yo creo que el sanjuanino tiene en claro lo que significa este proyecto, la continuidad de este proyecto para la provincia. Mas allá de las circunstancias que se viven en el país. Eso nos posibilita a nosotros poder llegar a todos los sanjuaninos”.

Allende actualmente se desempeña como ministro y ante la posibilidad de ser electo como senador debe presentar una licencia, al respecto, dijo: “Cuando llegue al momento, de acuerdo a la ley si lo vamos a hacer como corresponde”.