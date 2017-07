Causa Merino: denunciaron un procesamiento imparcial

Antonio Falcón es el abogado defensor de Sebastian Merino de 22 años. Este joven fue acusado por el delito de abuso sexual agravado contra Alejandra Castillo. El abogado dialogó en exclusiva con Diario Huarpe y comentó detalles del escandaloso caso que involucra a la hija de un ex diputado y al Juez que entiende en esta causa.

LOS HECHOS Y LA DENUNCIA

Sobre los hechos Falcón comentó: “Mi cliente tomó contacto con la supuesta víctima allá por el 2015, un contacto por mensajes privados de Facebook. El 2 de abril, la chica lo contacta a través de esta red social y él la invita a su casa. Todo esto se puede ver a través de las capturas de pantalla”.

“Ella llega y cuando el chico ve que es mayor de edad (la presunta victima tiene 36 años), la chica manifiesta que le dijo que no iban a tener relaciones debido a que estaba en sus días de menstruación. Sin embargo, ella se acuesta al lado y le dice que para que se sintiera mejor, se bajaba los pantalones para que le viera las piernas”, detalló Falcón.

Además, agregó que “Luego hubo una relación sexual, ella no quería pero dijo “para” y el paró. Siguen charlando, pide un remis, vuelve a su casa y cerca de las 02:30 le escribe a preguntándole que cómo estaba y qué estaba haciendo”.

Al día siguiente, el papá de Alejandra se presentó ante la Comisaria de la Mujer para denunciar a Merino por abuso sexual. Al respecto, Falcón comentó que “el padre se presenta mintiendo ante la Comisaría de la Mujer, pero con un visto bueno desde el juzgado, para hacer una denuncia. El padre no puede hacerla ya que su hija no es incapaz, tiene 36, es mayor de edad. Según la denuncia, ella tiene capacidad restringida y no es así”.

“Si bien la mujer estuvo internada hasta marzo por problemas con adicciones y psiquiátricos, fue externada con la condición de que ella no puede salir sola a ningún lado por los problemas que tuvo. Demás está decir que no puede tomar bebidas alcohólicas y ella declara en la Cámara Gesell que se tomó tres vasos de vino”, comentó el abogado defensor de Merino.

IRREGULARIDADES

Esta causa tiene ciertas particularidades e irregularidades. El abogado también comentó cuales fueron los impedimentos para que la causa se resuelva a favor de su defendido.

“Llamativamente, la Comisaria de la Mujer le recibe la denuncia y autorizan inmediatamente la pericial forense médica que constata que existen algunas lesiones que son propias de cualquier relación sexual. Pero por el tipo de relación sexual que el padre denuncia que le hicieron a su hija no hay más marcas en el cuerpo”, explicó Falcón.

“Cuando la denuncia llega al Juzgado, le insertan una firma más, la de ella. Y la denuncia empieza siendo por parte del progenitor de la supuesta víctima”.

El juez Guillermo Adarvez se encargó de resolver esta causa. Al respecto, Falcón explicó: “Adarvez comienza a jugar a las escondidas con el expediente. Le manda de a pedazos el expediente al fiscal y en distintas épocas. Decide hacer una Cámara Gesell, él la declara incapaz (cosa que no puede hacer, más allá de su amistad con el padre)”. Y agregó que “Además, la Cámara Gesell a una persona mayor, de 36 años, capaz. Es una locura”.

“El fiscal le pregunta a Alejandra “si ella quería hacer la denuncia y respondió que no quería. Mi papá la quería hacer.En la Cámara Gesell, ella afirma que existió la relación sexual y que no quería. Pero también dice “no se en que momento me penetraron. Ella dice basta y se terminó”, detalló el abogado.

“De hecho, el fiscal a partir de tomar conocimiento de este hecho de denuncia, plantea la nulidad y se la plantea delante del juez, que se enojó porque se veía contrariada su teoría. Se evidenciaba que la relación sexual consentida y por eso pidió la libertad”.

LA DECISIÓN DE FALCÓN

“Yo lo recuso al juez (Adarvez)por su extrema amistad con el denunciante, el padre de la supuesta víctima. Con colegas que vinieron a verme mandó a decirme que me inhibieran. Cuando se sospecha un juez de imparcialidad, se tiene que decidir si se recusa o no. Esto se notifica a la Cámara y como esta sospechado de su imparcialidad se desprende del expediente mientras que decida la cámara. Él no se desprendió del expediente, y en ese periodo le rechazo el pedido de nulidad al juez, el sobreseimiento al fiscal y el sobreseimiento de la nulidad mía. Y mandó al penal a mi defendido”, contó Antonio Falcón sobre las irregularidades de la causa.

Al respecto, el abogado explicó la decisión que va a tomó: “Hice una denuncia penal por la inserción posterior de la firma. El Dr.Mallea ya la formalizó ante el juez, el Dr.Ortiz ya autorizó esta denuncia y se van a tomar medidas cautelares sobre esto”.

“Además ya están presentadas las apelaciones. El caso debería continuar así: he pedido la libertad o prisión domiciliaria por una cuestión de seguridad física. Pero no tengo muchas esperanzas, lo tiene que decidir Adarvez. Voy a tratar de insinuar un habeas corpus en efecto de apurar la cuestión porque acá hay privación ilegítima de la libertad. Primero mi cliente y después voy a pedir el jury de enjuiciamiento al juez. Es mi deber encargarme de mi defendido y luego del juez. El juez es un tema institucional. Pero la libertad e inocencia de mi defendido requiere prontitud”, concluyó Antonino Falcón.