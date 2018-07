Confitería Garcés: Desde 1928, el lugar de reunión de los jachalleros.

Entrar a la confitería Garcés significa viajar a 1928, cuando don Salvador Garcés Sánchez, decidió emprenderse en un nuevo negocio, recién llegado de su España natal. El abuelo de José Luis, propietario actual, vino a la Argentina a probar fortuna y desembarcó en Jáchal, en donde encontró una veta comercial que aún no estaba explotada. La Confitería Garcés fue, desde los comienzos, un negocio familiar, en donde Salvador trabajaba junto a su esposa, Pilar, y sus 7 hijos.

En aquella época la confitería siempre estaba llena, y es que funcionaba como hotel, bar y cafetería, las 24 horas del día. Como cuenta Roberto Ruíz, reconocido fotógrafo jachallero y asiduo del lugar, “todavía recuerdo el olor a café fuerte que siempre podía sentirse aquí, y el sonido de la máquina que lo molía. En aquel entonces el aroma era más fuerte…”, recuerda con nostalgia Roberto, a lo que agrega que el bar era el lugar de reunión de todos los jachalleros, que iban hasta allí a tomar unos tragos, jugar a los dados y charlar largo y tendido.

Actualmente José Luis reconoce que el negocio no es el mismo de antes, pues las nuevas generaciones tienen otras formas de divertirse y quienes visitaban cada día el lugar ya se han puesto grandes. Aun así, se trata de una joyita que no puede dejar de visitarse. Con su moviliario completamente original, el lugar invita a sumergirse en una época en las que las charlas que acompañaban los cafés eran más largas, no había celulares que interrumpían las conversaciones y las personas se miraban a los ojos.