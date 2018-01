El folclore de Chile en un festival de La Serena

Ya comenzaron las tan esperadas “Noches de Folclore”, evento que año a año reúne a cientos de personas en torno a la música y el baile, representada por el Ballet Folclórico Municipal que se lució en su primera presentación.

“Es uno de los propósitos del alcalde de descentralizar los espectáculos artísticos por eso el espectáculo se trasladó desde el Teatro Municipal, al centro cívico de la ciudad a irrumpir en el espacio público Plaza de Armas para mostrar folclore de excelencia y compartir con los habitantes de La Serena y los turistas que visitan lo mejor del folclore nacional”, afirmó Arnoldo Aliaga, director del Ballet Folclórico Municipal.

Sonidos latinoamericanos y nacionales sorprendieron a los presentes con impecables pasos y danzas que fueron ovacionados por los turistas y serenenses.

“Sentir la cueca y verlos bailar es hermoso, yo vengo de Rancagua de Machalí, es algo novedoso algo bueno me encantaría que se siguiera haciendo” aseguró Flor Morales, turista.

“Me encanta el folclore y me gusta el tango también. Nadie me quiso acompañar y vine sola no más y hace tiempo que no estaba en La Serena y todo esto me gusta”, afirmó Ana García, turista.

El 25 de enero y el 15 de febrero, serán las próximas presentaciones que prometen deslumbrar con un show preparado especialmente para sorprender a los visitantes. La actividad comienza a las 21 horas en Plaza de Armas de la capital regional.