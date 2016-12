La dupla Dujovne-Caputo: los cambios que vendrán en el manejo de la economía

Sale uno y entran dos, con división de un ministerio incluida. El economista Nicolás Dujovne será el nuevo ministro de Hacienda, mientras que el actual secretario de Finanzas, Luis Caputo, asume con un ascenso el ministerio de Finanzas a partir de 2017. En el medio del blanqueo de capitales, el Gobierno decidió sincerar el malestar y los cortocirtuitos internos. Con la llegada de esta dupla, se concentra aún más las decisiones económicas en el presidente Mauricio Macri. ¿Divide y reinarás?

“El ministro es el presidente. Ahora más que nunca, la economía la maneja la jefatura”, aseguró por lo bajo un economista cercano a Dujovne. Es que la dupla Dujovne-Caputo llega para empoderar a la otra dupla cercana a Macri y bajo las órdenes del jefe de Gabinete, Marcos Peña: la dupla de Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, los coordinadores económicos de Cambiemos conocidos como los CEOs del gabinete, por su pasado como empresarios en el sector privado.

Es feriado en los Estados Unidos, pero el ejecutivo de una firma de Wall Street que maneja inversiones de empresarios extranjeros en el país no tardó en mandar un informe a sus clientes sobre el estado de la situación. “Vemos este resultado como un triunfo de Peña. Si bien Caputo es conocido en los mercados, no es una decisión positiva”, analizó. Y agregó, muy crítico: “Dujovne no tiene la experiencia para llevar el déficit fiscal a la meta de un 4,2% del PBI”.

Ya lo había dicho el propio mandatario: “Ellos son mis ojos y mi inteligencia y cuando ellos piden algo lo estoy pidiendo yo”. Prat-Gay había demostrado resultados más visibles en el primer semestre -como la salida del cepo y el pago a los holdouts para cerrar un capítulo-, pero el famoso segundo semestre se le hizo cuesta arriba, nunca llegó la lluvia de inversiones y se aleja sin poder demostrar un repunte de la economía.

Hacia delante

Los especialistas consideran que no habrá grandes cambios en la política económica, aunque la incertidumbre que genera esta partida no es menor.

El banco de inversión Puente ya dejó correr el análisis de la situación a sus clientes locales y en el exterior, en pleno feriado nacional en los Estados Unidos por la Navidad. “El cambio no era del todo esperado, aunque Prat-Gay ya era eclipsado por Quintana y Lopetegui, principales asesores de Macri y coordinadores del equipo económico”, aseguró en un breve pero concreto comunicado. Y agregó: “No esperamos cambios en la política (económica), pero hay una clara falta de un líder en macroeconomía”.

Más allá de las proyecciones que hacen economistas y consultoras, tanto Caputo como Dujovne buscarán darle un perfil más técnico al manejo económico desde dos funciones. El primero estará a cargo de conseguir las inversiones del exterior para la Argentina, luego de estar al frente de las negociaciones con los holdouts para salir del default. En resumen, que se concrete la famosa “lluvia de dólares” que nunca llegó en el segundo semestre.

Dujovne deberá, según adelantó Peña, seguir manejando el plan fiscal hacia la meta de déficit que tiene el Gobierno. Y no es menor: tiene que ajustar el gasto del Gobierno en 2017, año de elecciones legislativas. ¿Podrá lograrlo? ¿Será ésa la intención genuina del Gobierno en el contexto político que se viene?

“Prat-Gay es más heterodoxo en el gasto y lo quería bajar gradualmente. Dujovne es fiscalista, y hay un reconocimiento implícito en esta decisión de que en materia fiscal no se cumplió el objetivo de Macri en 2016”, resumió un empresario en diálogo con Infobae. Partida por uno y llegada por dos, la economía empieza enero con más ministros, aunque el “súper ministro” de Economía es uno solo.