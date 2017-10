Las cinco dudas que plantea el hallazgo del cuerpo en el río Chubut

Mañana a las 9:30 de la mañana, según confirmó el portal del Ministerio Público Fiscal en un comunicado, el cuerpo encontrado en las aguas del río Chubut a 300 metros de la comunidad mapuche Cushamén enfrentará el largo proceso hacia la verdad. Su autopsia, a cargo del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación, se realizará en la Morgue Judicial de la calle Viamonte, en presencia del perito forense de la familia Maldonado, Alejandro Inchaurregui, uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense y uno de los responsables de encontrar e identificar los huesos de Ernesto “Che” Guevara, junto a un miembro del EAAF.

Las medidas para preservar el cuerpo reflejan el recelo del juez federal Gustavo Lleral. El traslado desde Esquel fue demorado ya que el avión de Prefectura elegido como primera opción para volar no reunía los requisitos necesarios de preservación para los peritos de parte. El fuerte operativo de seguridad que siguió al cadáver en un móvil de Bomberos -con el juez Lleral encabezando la comitiva- continuó ya dentro de la Morgue Judicial: el cajón que contenía al cuerpo fue sellado y rubricado frente a personal del Juzgado Federal de Rawson y el doctor Mario Coriolano, titular de la Defensoría de Casación bonaerense, que actúa como enlace entre la querella de los Maldonado y el gobierno nacional.

La identificación fehaciente del cadáver, un punto en el que enfatiza la familia de Santiago Maldonado, constituida como querellante, no es el único interrogante a despejar. La data y causa de muerte, si el cuerpo fue “plantado” o no, un punto que preocupa particularmente a Sergio Maldonado, serán materia de investigación para médicos legistas y criminalistas del Cuerpo Médico Forense y las querellas del caso. Infobae consultó a peritos y forenses a lo largo de la actividad privada y las fuerzas de seguridad nacionales. Lo cierto es que los resultados no serán rápidos.

. Identificación:

Este problema es el más simple de todos. El Gobierno nacional espera un resultado de pericias de ADN en un lapso de 48 horas que, lógicamente, puede demorarse. La identificación de huellas digitales es la próxima opción. El juez Lleral pidió que el perito Pedro Sala, con rango de ayudante mayor en la Prefectura naval, sea convocado, una citación que no había sido hecha hasta este mediodía. Sala deberá tomar contacto con el cuerpo para determinar el estado de la epidermis y la dermis en los dedos y así aplicar diversos métodos, desde un simple entintado como se emplea en personas vivas hasta complejos análisis necropapiloscópicos de calcos por látex. Los tiempos de respuesta, coinciden expertos, son inciertos.

. Data de muerte

No será fácil determinar cuándo falleció exactamente. En todo caso, se obtendrá un marco temporal luego de un complicado cálculo de variables. La técnica de medición de potasio en humor vítreo de los ojos, la masa gelatinosa encontrada entre el cristalino y la retina, tal como se usó en el caso Nisman, no aplica aquí, si es que el cuerpo lleva 80 días sin vida. “El test de potasio en humor vítreo se emplea para muertes recientes”, asegura el doctor Raúl Torre, perito criminalista.

Un criminalista con rango de jefe en una fuerza de seguridad asevera la única forma que queda: “Se deberá compatibilizar el estado tanatológico del cuerpo, es decir, el avance de la putrefacción con la evolución de la temperatura del lugar del hallazgo, tanto en superficie como subacuática en el rio Chubut”. Esto permitirá establecer una marca de probabilidad, un tiempo mínimo de muerte y uno máximo. Torre completa: “Con respecto al factor subacuático, la Universidad Nacional del Comahue estudia temperaturas de agua para piscicultura, conocimientos que son aplicables para criminalística”.

. Causa de muerte

Por qué murió es el tercer punto. Un traumatismo letal, un estrangulamiento o una herida de bala son fácilmente detectables. Si el cuerpo encontrado es producto de una muerte por ahogamiento, esto se puede determinar, asevera un ex jefe policial, por la presencia de diatomeas, algas celulares microscópicas que podrán ser detectadas en un análisis histopatológico de los pulmones, así como una rotura de los alvéolos pulmonares.

. ¿El cuerpo fue “plantado” o no?

Este punto tampoco será sencillo. Establecer la existencia de livideces cadavéricas, depósitos de sangre coagulada producidas por falta de movimiento, es un punto inicial. Demuestran las formas en que el cadáver estuvo estático: si estuvo siempre sumergido bajo el agua, expuesto a una corriente, los expertos coinciden que la formación de livideces es algo difícil. Sin embargo, si el cadáver estuvo quieto, produjo livideces y fue lanzado al agua, entonces esas livideces pueden ser detectadas.

Otro punto que asevera Raúl Torre es “encontrar la presencia de elementos aéreos” con la presencia de insectos, un análisis entomológico tal como se hizo en el caso del conscripto Omar Carrasco. Es sencillo: si, por ejemplo, el cadáver tiene la presencia de larvas de moscas, un insecto aéreo, entonces es improbable que el cuerpo haya estado 78 días en el agua.

El “protocolo Minnesota”, el documento elaborado por la ONU para la investigación de ejecuciones arbitrarias y extralegales que la fiscal del caso Silvana Avila pidió aplicar recomienda que cualquier presencia de insectos sea recolectada por un entomólogo presente en la morgue, sean huevas, larvas, pupas o insectos ya formados para determinar “si el cuerpo fue movido tras la muerte”.

Los rastros geológicos de tierra, que fueron claves para esclarecer la muerte de Natalia Melmann, violada y asesinada por un grupo de policías en Miramar en el verano de 2001, pueden ser aplicados aquí. Si el cadáver presenta restos de tierra y vegetación entonces esos restos pueden ser analizados para determinar si pertenecen o no a la orilla del río Chubut.

Sin embargo, uno de los expertos más reconocidos de la Argentina apunta con fuerza a un dato muy curioso desprendido de la investigación: el cuerpo fue hallado río arriba. “Es evidente que está mal marcado el lugar, se parte de una premisa falsa, no hay chance de que un cadáver reme contra una corriente. Se debería haber ampliado el anillo de búsqueda. Acá el cuerpo no es la única fuente de prueba”.

. ¿Fue torturado antes de morir?

La versión para 2016 del “Protocolo Minnesota” incluye en su página 46 un apartado para la determinación de posibles tormentos en los análisis practicados en una morgue. El documento asevera que “es crucial que como parte de la autopsia se detecten, fotografíen y registren todas las heridas sean recientes o de larga data”. Esto significa “registrar su ubicación, tamaño, forma, simetría, color, contorno, superficie escamada, en costra o ulcerante, dirección, profundidad y cualquier hematoma o edema asociado en cualquier palidez o melanosis”.

El protocolo de la ONU insta también a la “disección subucutánea” ya que las heridas profundas no son visibles externamente y deben ser buscadas, así como fracturas y dislocaciones óseas en lugares inusuales para disecciones de autopsia como los miembros y los huesos faciales. Una tomografía computarizada al cuerpo es otro procedimiento recomendado aunque implique el traslado a otra locación.

Fuente: Infobae