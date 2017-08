“En los últimos 17 meses los salarios han perdido 10% con respecto a la inflación”

En la previa de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo 13 de agosto, el precandidato a diputado nacional por el Frente Somos San Juan, Carlos Munisaga, dialogó con DIARIO HUARPE y contó algunas de sus propuestas en materia de Seguridad, Inflación, Empleo y Corrupción. Además hizo referencia a lo que hace más allá de la política. El precandidato dijo además que de ser electo, en la Cámara Baja formará bloque propio bajo el nombre Somos San Juan.

¿Qué hace cuando no hace política?

-La política te lleva a tener mucho contacto con las personas, con los sanjuaninos, con inquietudes, con instituciones. Entonces me gusta cuando no estoy en el rol de político resguardarme en mi familia y en mi casa. Aprovechar el tiempo con mis hijos y mi esposa. Disfruto mucho el domingo en la mañana, cuando estoy tranquilo. Ahí encuentro la tranquilidad y recargo energía para salir nuevamente a cumplir las funciones.

¿El domingo a la hora de comer elige asado o pastas?

-Tengo suerte, soy muy “mañoseado” por las dos familias, por mis padres y mis suegros. Hay una regla familiar que un domingo me toca en cada casa almorzar. Cuando almuerzo en mi suegro es asado. Cuando almuerzo en casa de mis padres es pasta.

¿Si llega al Congreso de la Nación cuál será su propuesta para mejorar la Seguridad?

-Hay que avanzar con la reforma del Código Procesal Penal en la Nación. Los procesos penales deben agilizarse. Debe pasarse al sistema foral y hay que implementar el sistema de Flagrancia que se va a implementar en la provincia, hay que llevarlo a la Nación porque no se está aplicando. Esto va acercar a la Justicia y permitir que tengamos resoluciones más rápidas y quien delinque se vaya con una condena. Después una cuestión operativa, lo hemos propuesto, lo hizo Ibarra cuando fue diputado nacional, son los controles biométricos y tecnológicos en los pasos fronterizos y controles interprovinciales para que podamos tener el control permanente del delito, la trata y el tráfico de personas y de estupefacientes.

¿Cómo se baja la inflación?

-Si medimos los últimos 17 meses, el salario, las jubilaciones han perdido más del 10% con respecto a la inflación. La propuesta concreta es bajar los precios de los alimentos. Disminuyendo los impuestos que recaen sobre la canasta básica, el IVA sobre todo. Porque aumentan los precios pero también los impuestos. Otra cuestión es controlar la competencia. En Argentina hay monopolio y oligopolios que manejan los formadores de precio. Concentran el poder y ponen el precio que quieren.

¿Cómo se genera más trabajo genuino?

-Hay que permitirle a las Pymes que puedan crecer y vender productos. Por eso hay que movilizar productos y las medidas como bajar los precios. La ley de Pymes tal como ha sido reglamentada es una buena ley, pero no le permite acceder a ciertos beneficios. Hay que colaborar con la producción. La minería tiene promoción y regímenes impositivos diferenciales, ¿Por qué no le vamos a dar regímenes impositivos diferenciales a la industria, a la pyme que agrega valor y produce?

¿Qué debe hacerse para combatir la corrupción?

-Creo que tiene que haber un pacto generacional de un “nunca más en nuestro país”. Así como paso con el terrorismo de estado, que la sociedad no permitiría que pase nunca más porque fue un aprendizaje. Tiene que haber un aprendizaje con la corrupción. Debemos condenar y ser ejemplares con las sanciones cuando hay un hecho de corrupción. No se puede permitir que un político sea corrupto. No se puede cubrir y quien se queda con un peso que no es suyo, tiene que aplicársele una sanción penal.