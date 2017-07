Macri pidió “no contestarle” a Cristina y “romperse el traste”

A días del inicio de la campaña, el Presidente se reunió con su Gabinete en el CCK y les sugirió “no contestarle a la ex Presidenta” y pidió “romperse el traste para que la gente esté mejor”.

“Somos los primeros que pusimos el rumbo correcto para cambiar para siempre”, arrancó Mauricio Macri, en un mensaje para inflar la autoestima de su equipo. “Logramos vencer prejuicios y desconfianzas… Hay una transformación muy grande en marcha en todo el país. No hay que caer en la pequeñez de la competencia política”, expuso.

“Nuestro combustible es esa pregunta de para qué estamos acá. Me encanta escuchar cuál es nuestro foco. Nosotros no tenemos que contestarle a la ex Presidente. Tenemos que trabajar muy duro y no despilfarrar tiempo”, apuntó, en tono zen y buscando desestimar la idea de que el Gobierno alienta la polarización. Luego, Macri insistió: “Hay que romperse el traste para que la gente esté mejor”.