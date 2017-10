Martinazzo cruzó fuerte a Allende y dijo que todo tiene un trasfondo político

Luego de que el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Walberto Allende, dijera que en la provincia todavía hay sanjuaninos que no recibieron la restitución de su pensión por discapacidad, Gimena Martinazzo, delegada local el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, salió al cruce y desmintió estos dichos. Además aseguró que todo el reclamo local se enmarca en una cuestión netamente electoral.

“En San Juan se restituyeron absolutamente el 100 por ciento de las pensiones suspendidas. Nada de lo que dijo el ministro Allende es verdad. Acá fueron restituidas las pensiones suspendidas”, dijo de forma tajante Martinazzo.

En el mismo sentido explicó “a nivel nacional hay una restructuración. El presidente creó una Agencia de Discapacidad. Han fusionado la Comisión Nacional de Pensiones y la Comisión Nacional de Discapacidad para un ordenamiento interno. Esto generará mayores beneficios”.

Para cerrar y sobre los dichos de Allende sentenció que “en campaña se dicen muchas cosas que no son ciertas. Si el ministro estuviera tan preocupado debería trabajar en conjunto con nosotros, él tiene mi teléfono y me puede llamar cuando quiera. Hay que trabajar para los sanjuaninos y no hacer de todo algo político. Hace meses vienen con esto, cuando en realidad las pensiones suspendidas fueron restituidas”.

Hay que decir que en San Juan hay 34 personas beneficiadas con pensiones por discapacidad.