Se volvió viral tras publicar sus servicios de limpiavidrios

Con más de 30 años desempeñándose como limpiavidrios, Daniel Torrado no conseguía trabajo y la desesperación lo llevó a escribir un volante para pedir ayuda.

Puso una idea en el papel a mano y pidió ayuda para que el boceto se convirtiera en un aviso para conseguir trabajo. Nicolás Carballo se topó con el volante caminando por Villa Devoto el miércoles 18 de enero. Llegó a su casa, posteó la foto y escribió: “Subo esto, me dio mucha ternura y a la vez reflexión. Gente que necesita laburar y no es desagradecida”.

Según contó Torrado a TN, “en la década del ’80 llegué a limpiar 140 negocios, y en el último año apenas si me alcanzaba para pagar la pensión en la que vivo”, pero eso cambió cuando su aviso se hizo viral. “Lo vio un montón de gente. Yo solito decidí crear este volante de puño y letra, saque las fotocopias y los repartí por toda la ciudad. Después de que se conociera mi historia, empezaron a llamar, tomé todos los trabajo que me ofrecieron y el teléfono no para de sonar”, dijo emocionado el limpiavidrios al que la vida le sonríe gracias a su esfuerzo.