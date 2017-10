Unión rescató un punto pero no pudo llegar a lo más alto

En la tarde de ayer se jugó el partido postergado entre Atenas y Unión de la fecha 11. El partido terminó igualado 1 a 1 en La Rinconada y dicho resultado impidió que el Azul alcanzara en lo más alto de las posiciones a 9 de Julio y Trinidad.

A los 50 segundos del primer tiempo, Kevin Bronvale abrió el marcador para Atenas, mientras que a los 51 minutos del segundo tiempo, el juvenil Pedro Décimo empató para el Azul. En la visita se fue expulsado Franco Lepe.

Anoche quedó definido cómo se jugará la penúltima fecha. El martes próximo jugarán Del Bono vs Villa Obrera y el miércoles 11 del corriente se jugarán el resto de los partidos: Juv. Unida vs Colón, 9 de Julio vs Trinidad, Marquesado vs Desamparados, Peñarol vs Árbol Verde, Unión vs Alianza y San Martín vs Atenas.

En las posiciones mandan 9 de Julio y Trinidad con 21 puntos, seguidos por San Martín y Unión con 19, hasta allí los cuatro equipos que clasifican a semifinales. Luego vienen Atenas y Marquesado 17, Peñarol 16, Alianza y Juventud Unida 14, Colón 13, Desamparados 12, Del Bono y Árbol Verde 10 y cierra Villa Obrera con 6 unidades.