Monogram Cake: La delicia del momento

Las Monogram Cakes son una deliciosa moda que comenzó a extenderse a comienzos de este 2018, luego de que Adi Klinghofer (@adikosh123) la creara en Israel. Lo cierto es que, aunque súper llamativas y ricas, estas delicias son muy fáciles de hacer y el secreto se halla en los elementos que se usen para decorar y el toque personal que cada cual desee darles.

En esta ocasión, fue la pastelera venezonala Silvia García la que se dio una vuelta por la cocina de HuarpeTv e hizo su magia. ¿Su propuesta? Una deliciosa Monogram Cake en forma de corazón para agasajar a mamá en su día. A continuación, su receta:

Monogram Cake por Silvia García

Ingredientes:

Para el bizcocho

-120 gr. Harina leudante

-120 gr. Azúcar.

-4 huevos

-1/2 cdta de esencia de vainilla (opcional)

-Para la crema:

-300 gr. Queso crema

-200 gr. Crema de leche

-200 gr. Azúcar impalpable.

-7 gr. Gelatina sin sabor

Para la decoración

-Galletitas óreo

-Macarrons

-Frutillas

-Merenguitos

-Etc.

El paso a paso:

Preparación del bizcocho

Pesar todos los ingredientes, tamizar la harina, reservar.

Luego, en un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta lograr el punto de letra (consistencia aireada que permite dibujar una letra con ella y que ésta se mantenga). Agregar en dos veces la harina e ir removiendo de forma envolvente.

Verter la mezcla en una plancha de horno o molde para torta, de acuerdo a la forma a realizar. Para que el bizcocho no se adhiera puede utilizarse papel o enmantecar y enharinar.

Llevar al horno a 170 °C de 15 a 20 minutos según el tamaño del molde. Pasado ese tiempo, retirar y dejar enfriar.

Preparación de la crema

Lo primero que debe hacerse es hidratar la gelatina en 30 ml. de agua y reservar.

Con la ayuda de la batidora, batir el queso crema y la crema de leche hasta que aumente su volumen. Inmediatamente agregar en dos veces el azúcar y, por último, la gelatina.

Continuar batiendo hasta que no queden grumos y llevar a la heladera.

¡Hora de montar!

Ahora sí, llegó la mejor parte: el montaje de la Monogram Cake. Es hora de poner a trabajar la imaginación y divertirse. El procedimiento es el siguiente:

Una vez frio el bizcochuelo, cortar con un molde o guía de acuerdo a la forma elegida (letras, números, formas geométricas, etc) y con la ayuda de un cuchillo. Es válido aclarar que debemos cortar, además, el bizcocho al medio para poder rellenarlo. Luego, retirar los sobrantes.

Pasar la crema a una manga pastelera con boquilla redonda ancha (la boquilla #1A de Wilton, por ejemplo, es perfecta) o un acople y decorar. Para ello, colocar una de las bases del bozcocho sobre la bandeja y cubrir la superficie con bolitas de crema. Luego, colocar la segunda capa de bizcocho por encima y de nuevo cubrir con bolitas de crema.

Por último, añadir las decoraciones que se deseen: pequeños macarons, flores frescas, frutos rojos, frutillas cortadas, gomitas, galletitas, rodajas de limón, bombones. ¡lo que se nos ocurra!

Y con esto tendremos nuestra torta lista para servir. En apenas media hora (o una horita, si contamos los tiempos de reposo y enfriado de la masa) tendremos esta maravilla para agasajar a mamá en su día.

Por si te quedó alguna duda, te dejamos el video para que no tengas excusa. Recordá que todos los miércoles, en Yo Cocino, presentaremos una nueva y original receta, ¡así es que no dudes en suscribirte a nuestro canal para descubrir que no hace falta ser un gran chef para preparar increíbles platos!.