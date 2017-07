Cinco trucos de diseño interior para ganar espacio

En esta nota te enseñamos algunos de los secretos con los que cuentan los expertos en interiorismo.

1. Usá muebles con doble función.

Cuando no te sobra superficie es necesario sacrificar aquello que no usas, ya que un ambiente sobrecargado genera sensación de agobio. Si no aporta, ¡chau!

2. Reorganizá los espacios.

Aquel mobiliario voluminoso, que hace más “ruido” visual, lleválo al fondo, bien lejos de la entrada.

3. Espejos para multiplicar el espacio.

Este es, quizás, uno de los trucos más conocidos para aumentar la percepción de espacio y luz de los ambientes.

4. Pintura para disimular.

Al pintar algunos objetos del mismo color que las paredes, reducimos drásticamente su peso visual en el ambiente.

5. Las ventanas son sagradas.

Las ventanas nos permiten ganar luz y amplitud. No debes cubrirlas con cortinas demasiado grandes y voluminosas.