Conocé cómo calcular la cantidad de pintura que vas a utilizar

Sin dudas al pintar el hogar, la habitación, la oficina o lo que sea, se transforma el espacio y se ve totalmente renovado. Algo muy importante y que se debe tener en cuenta a la hora de pintar es la cantidad de pintura que se va a utilizar.

Si falta pintura, el nuevo color que preparemos seguramente no será idéntico al anterior. Esto, no permitirá repasar aquellos detalles que no hayan quedado bien. Mientras que, si conseguimos el mismo color preparado, pero de distinta marca seguramente habrá una variación de tonalidad.

Si la pintura sobra, perdemos dinero. Muchos suelen guardarla de igual manera pero son pocos los que vuelven a utilizarla. Además, la pintura al agua suele descomponerse con el tiempo. Mientras que los productos al aceite, ya sean esmaltes sintéticos o barnices, se secan en el envase.

Debido a esto, calcular la cantidad de pintura que utilizaremos al pintar las paredes es algo sumamente importante antes de hacer cualquier compra.

Cómo realizar los cálculos

Para comenzar, es necesario medir la superficie a pintar. Se debe multiplicar la altura por el ancho o base lo que nos va a permitir obtener los metros cuadrados de cada pared o plano a pintar. Esto en superficies rectangulares, por ejemplo: 2,5m de altura x 4m de base = 10m2 de superficie

En paredes triangulares o con el techo con una marcada pendiente, se debe medir a la mitad su altura y multiplicarla por los metros de base. Por ejemplo: pared de 4 metros de base con un lado de 2 metros y otro de 4 metros: 4m de base x 3m de altura = 12m2 de superficie.

Después del cálculo de las superficies es necesario saber cuándo rinde la pintura a utilizar. Esto lo podrás ver en el envase. En ellos se indica un rendimiento estimativo por litro por mano. Algo a tener en cuenta es que una pintura de buena calidad rinde más que una económica. Además la superficie tiene mucho que ver, en paredes rugosas la pintura puede rendir la mitad o menos de lo indicado en el envase. Para aumentar el rendimiento es necesaria la aplicación de fijador sellador o un material similar.

Usualmente las pinturas rinden:

10 m2 por litro con pinturas de calidad

6 a 4 m2 por litro en acabados rugosos y texturados

5 m2 por litro con pinturas económicas

12 m2 por litro de esmaltes sintéticos

Cuando ya se calcula la superficie a pintar, sumando todas las áreas parciales de todas las paredes, se divide por el redimiendo de la pintura, y se lo multiplica por la cantidad de manos.