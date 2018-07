Conocé los diferentes tipos de aspiradoras y la mejor para tu hogar

La aspiradora es un pequeño electrodoméstico esencial en todos los hogares, así como en empresas y oficinas. En el mercado se pueden encontrar un amplio abanico de modelos de aspirador industrial, así como doméstico. Lo más importante para tomar la decisión más acertada durante el proceso de decisión de compra es pensar en cuáles son las necesidades propias.

Para ello hay que tener en cuenta una gran selección de factores, como la superficie a limpiar, el tipo de suelo, la necesidad o no de autonomía.

Aspiradora con depósito

Se trata de uno de los modelos de aspiradoras más populares del mercado. Se compone de un tanque con una manguera larga, en cuyo extremo se pueden conectar diversos accesorios para aspirar distintas superficies: sofás, alfombras, suelos duros. Una de las principales ventajas que aportan es que eliminan el polvo y los ácaros de forma muy efectiva. Sólo presentan un inconveniente, y es que en ocasiones resulta un tanto incómodo el arrastre del depósito, sobre todo en espacios amplios.

Aspiradora vertical

Este tipo de aspirador está ganando una cada vez mayor popularidad en el mercado. Por un lado, gracias a su diseño los usuarios pueden utilizar la aspiradora vertical sin necesidad de inclinarse, cuidando así la salud de su espalda. Por otro lado, se pueden encontrar una gran selección de modelos a elegir, tanto con o sin bolsa. Además, su almacenaje es muy sencillo debido a su tamaño compacto. Y, por último, los modelos más sofisticados funcionan de forma autónoma, por lo que no es necesario tener un enchufe cerca.

Aspiradora escoba

La aspiradora escoba es el tipo más delgado y ligero, lo cual supone un gran punto a favor en lo relacionado con la facilidad de uso. Utiliza un cepillo giratorio y la suciedad se deposita en una bolsa. Resulta muy cómoda de manejar alrededor de los muebles, y es ideal para realizar retoques, por ejemplo debajo del sofá o de la mesa de la cocina. Algunos modelos permiten desconectar el cabezal del resto del cuerpo, de forma que también se pueden utilizar como una aspiradora de mano. Además, hay varios modelos inalámbricos que ofrecen una gran libertad de movimiento.

Robot aspiradora

Y, por último, el robot aspiradora, el tipo más innovador de todos, y con una presencia cada vez mayor en los hogares. Su principal ventaja está clara: los usuarios no tienen que realizar ningún tipo de esfuerzo. Los modelos más avanzados incluso pueden ser controlados por control remoto, así como programados para limpiar el hogar a una determinada hora. El robot aspirador puede pasar por debajo de los muebles, consiguiendo así un nivel de limpieza fantástico. Sólo presenta un inconveniente: es esencial que no haya demasiados obstáculos porque de lo contrario no puede realizar bien su trabajo.