Cómo lograr que las mascotas tengan un lugar cómodo y funcional

Las mascotas ocupan un lugar de importancia en la vida familiar de muchos, por eso cada vez son más las familias que buscan acondicionar un espacio para que sus animales habiten en lugares cómodos. Además estos espacios deben ser funcionales para el resto de la familia.

En la actualidad hay una gran oferta de casas de animales con los más variados estilos y diseños. Pero muchas veces esto no es suficiente. Muchas familias necesitan además un espacio donde ubicar la casa y una serie de acondicionamientos para que el espacio resulte cómodo, tanto para la mascota como para los demás ocupantes de la casa.

Hay una serie de factores que debes tener en cuenta a la hora de preparar un espacio para mascotas en casa:

1-El lugar donde va a ubicarse, que ha de ser una zona tranquila y alejada de ruidos.

2-Otro factor que conviene cuidar es el de los olores. Los lugares donde hay mascotas deben poder ser limpiados con regularidad y de manera fácil y cómoda.

3-Por otro lado, la comida para mascotas exige un rincón especial, tanto como lo es la cocina para las personas. Debe quedar delimitado el espacio para juego del espacio para comer, para beber y para descansar, aparte, claro está, del espacio para sus necesidades si no se trata de un perro que saquemos a la calle.

Para tener en cuenta

Pueden crearse espacios para mascotas realmente curiosos, todo depende de la imaginación. Debe ser un espacio relajante y que no entorpezca el paso. No hace falta que sea un elemento muy caro o voluminoso pero sí acogedor para que no prefieran estirarse en el sofá que tú sueñas con ocupar.

Los perros querrán estar con el hocico sobre tus piernas, sobre tu sofá, en tu cama, al lado de tu silla de oficina pero si les creas un pequeño refugio. Ten en cuenta que el ambiente en el que vive una mascota influye emocionalmente en el animal, por eso sobre todo debes prestar atención a su comodidad.

Si tienes un gato, sabrás que estos animales adoran la luz natural y la naturaleza. Dejar salir al gato a la calle es una temeridad. Pero podemos llevar a casa para él la propia calle o, mejor incluso, un jardín. Si tienes una habitación con ventanas orientadas por donde entre mucha luz, tienes el espacio perfecto para él. Coloca muchas plantas. Pero antes asegúrate de que sean plantas que los gatos puedan tolerar. Le servirán de refugio y de juego.Como sabrás, los gatos adoran las alturas. Coloca estanterías a diferentes alturas y rascadores para que puedan trepar, eso les vuelve locos.

Con un poco de creatividad se pude crear un divertido espacio para mascotas en casa y no gastar mucho dinero. Una idea es reciclar cajas de madera, barnizarlas y acoplar unas ramas, fabricando un árbol para gatos muy divertido y evitando así que se cuelguen por nuestras cortinas o se hagan la manicura en el sofá de cuero bueno heredado del abuelo.

En cuanto a los materiales, el cuero y el vinilo son fáciles de limpiar, debes tener en mente que suelen dejar pelos por todas partes, si tienes muchas alfombras y cojines necesitarás aspirar a menudo, bienvenido el turbo aspirador!! Coloca juguetes, como bolas de lana o correas atadas a una mesa para que se distraigan y no intenten aventurarse con tus piezas más preciadas.

En el caso de los gatos, coloca el arenero en un lugar que pueda ventilarse y apartado de la comida y el agua y de la zona de descanso. Una buena idea para no tener la comida de tus mascotas a la vista es esconderla en un cajón y así evitamos también los molestos olores.

