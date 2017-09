Iluminá cada espacio de tu casa según la función

La iluminación es un elemento vital de tu hogar que, bien lograda, se convierte en la mejor aliada de la decoración. Lo importante es saber crear un buen balance, para mostrar puntos focales y dar armonía al conjunto. En este sentido, queda claro que la luz que diseñemos para cada espacio no puede ser uniforme en toda la casa, ya que cada rincón tiene sus características y requerimientos propios según su tamaño y función.

Los metros cuadrados de la habitación son uno de los elementos claves a tener en cuenta. Así, para iluminar un gran ambiente se hace necesaria una potente fuente de luz en el techo. Si este no es demasiado alto, es recomendable utilizar una lámpara que funcione como difusora de la energía lumínica. Por otro lado, para contrarrestar la iluminación general y crear pequeños puntos focales, podés recurrir a luces puntuales en muebles, lámparas de pie, en cuadros, etc. Si, por el contrario, hablamos de los rincones de la casa, aquí podemos jugar con luces puntuales, con el objetivo de crear espacios íntimos y de tranquilidad. Las lámparas incandescentes de no más de 60w o de bajo consumo de tonalidad cálida son una buena opción para tal fin. Si queremos crear un rincón de lectura, por ejemplo, podemos sumar una lámpara de pie.



Además del tamaño, otro aspecto para decidir cuánta luz le daremos a cada espacio tiene que ver con la función que cumple. De esta manera, por ejemplo, la sala de televisión es uno de los lugares más utilizados por las familias y, por lo tanto, debe ser cómodo, funcional y acogedor. En cuanto a la iluminación, es recomendable utilizar, en este caso, luces cálidas y suaves que no creen reflejos en las pantallas que puedan molestar a la visión.

El comedor de la casa es otro de los lugares clave y, quizás, uno de los más difíciles de iluminar. Es tradicional que la luz provenga del cielo raso y que sea baja, para iluminar la mesa. En este sentido, es importante que no se convierta en un obstáculo visual para los comensales, tanto por su altura como por su potencia. Por su parte, la cocina, requiere de una buena iluminación general que se encuentre bien diseminada. Los espacios de trabajo, como la mesada, pueden reforzarse con un tubo bajo el mueble, que cree una luz clara que no desvirtuará el color de los alimentos.

Si dirigimos nuestra mirada a los ambientes más privados de la casa, como los dormitorios, aquí se recomienda una luz suave y cálida, que invite al descanso y placer. Una buena idea es utilizar luces indirectas, reforzadas por pequeños puntos focales en lugares estratégicos como las mesas de luz, en cuyo caso se aconseja recurrir a lamparitas incandescentes de 60w o 70w.

En el caso del cuarto de los chicos, se hace necesaria una mayor iluminación, sobre todo en las áreas donde desarrollen tareas como juego o estudio. Si los niños son pequeños, una opción es incorporar un dimer que nos permita bajar la intensidad lumínica sin apagar por completo las lámparas, evitando así los típicos miedos a la obscuridad.

Por último, es hora de hablar del exterior de nuestra casa, en donde la iluminación cumple una función decorativa pero también de seguridad. En este sentido, podemos utilizar lámparas incandescentes de 100/150w, de bajo consumo en valores similares o halógenas, para lograr una iluminación general, y complementarla con baños de luz sobre detalles de la arquitectura o plantas, que destaquen el diseño de la vivienda.