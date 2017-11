Los otros salvavidas

Si tu bebé ya empezó a caminar o tu pequeño nieto te visita con frecuencia, es hora de que pienses en darle seguridad a tu hogar, pues tanto la punta de una mesa como un cuchillo a su alcance pueden transformarse en armas letales para él. Más aún ahora que se viene el verano y, con él, las piletas.

En nuestro país, el ahogamiento es la segunda causa de muerte en niños de 1 a 15 años. En los pequeños de 1 a 4 años, debido a descuidos y falta de medidas de prevención. En los más grandes, producto de tomar riesgos peligrosos. Las cifras son alarmantes, según el Ministerio de Salud de la Nación, un menor muere ahogado cada 48 horas en la Argentina, y en el 85% de los casos, sus muertes pudieron haberse prevenido.

Si tenés una pileta en tu patio, es hora de que piense en cómo darle la seguridad necesaria para evitar accidentes. Existen varios métodos que te permitirán no sólo resguardar la vida de los más pequeños, sino que también te brindarán beneficios secundarios que te harán tu vida más fácil. A continuación, te contamos cuáles son.

Cobertores:

Se trata de uno de los métodos más utilizados, aunque, si no si colocan correctamente o no se utiliza el material adecuado, pueden llegar a transformarse en un peligro en sí mismos.

Los cobertores son una especie de manta que se coloca sobre la pileta, y se despliega y recoge de forma manual o automática. Están conformados por mecanismos y herrajes de aluminio y acero inoxidable, más una lona enrollable de PVC de alta resistencia. De ninguna manera estamos hablando aquí de un pedazo de PVC tirado sobre la pileta y sujetado con cuerdas, se trata de un mecanismo firme que permite que el menor camine sobre la piscina y no deja espacios por los que el menor pueda colarse y ahogarse.

Si bien la principal ventaja de los cobertores es la de evitar el ahogamiento de personas, tiene otros beneficios como, por ejemplo, facilitar el mantenimiento del agua, ya que evita la entrada de tierra y hojas. También ayuda a mantener la temperatura de la piscina agradable, actuando como manta térmica y concentrando los rayos solares.

Cercos perimetrales:

Se trata de un complemento imprescindible de los cobertores. Según el Consenso Nacional de Prevención del Ahogamiento de la SAP, “los cobertores de piscina de material rígido o flexible, manuales o automáticos no excluyen en absoluto la presencia del cerco”.

En el mercado existe una gran cantidad de mecanismos y modelos, los hay fijos o movibles, por ejemplo, aunque lo principal es tener en cuenta la seguridad que ofrecen. Algunos puntos claves a tener en cuenta es que la altura de los mismos sea la adecuada para que un niño no pueda saltarlo, que sea resistente para que no lo puedan derribar, que no sea fácil de trepar y que las trabas sean lo suficientemente fuertes y seguras para que no pueda ser abierta por los pequeños.

Detectores de inmersión:

Estos elementos son altamente eficaces ya que nos avisan cuando un niño, o cualquier otro ser vivo, cae al agua. Se trata de sensores que se colocan en la piscina que poseen una tarjeta que recoge y analiza la onda submarina generada por la inmersión de un cuerpo en el agua. Cuando la onda producida llega al monitor situado en el terminal, se dispara inmediatamente la alarma.

Si te resistís a implementar cualquiera de las alternativas anteriores porque pensás que vas a acabar con el estilo que lograste en tu patio, tenés que saber que existen muchas alternativas con onda que seguro te van a convencer. Una de ellas son los deck corredizos, que protegen a los pequeños de los accidentes y conservan la limpieza de la piscina, además de lucir súper modernos.