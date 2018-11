Consejos de seguridad para los chicos en casa con balcón

El balcón o la terraza de una casa suele ser un punto de encuentro para toda la familia y los niños disfrutan especialmente este espacio con aire fresco, luz natural y muchas cosas que descubrir. Por eso eso importante tener en cuenta una serie de consejos de seguridad para evitar posibles accidentes con los más pequeños.

Lo primero a tener en cuenta es que los pequeños siempre deben estar en compañía de algún adulto, lo ideal es que el acceso a la zona del balcón o terraza cuente con alguna puerta o mecanismo que un niño pueda ingresar por sus medios.

La distancia entre los barrotes de una barandilla o reja no puede superar los 12 centímetros para que un niño no pueda colarse entre los huecos. También las barandillas deben contar con una altura mínima de seguridad, entre 100 y 110 centímetros como mínimo, dependiendo de la altura de la vivienda. No se deben colocar elementos de vidrio o cristal.

Es importante que los adultos controles que no haya sillas, banquitos o macetas, ni cualquier objeto decorativo por el que se pueda trepar. Si hay plantas, se debe tener en cuenta que los niños de corta edad pueden verse tentados a comer la tierra o hasta los insectos de las macetas.

Teniendo en cuenta esto se debe procurar de no colocar en alto los maceteros, ni sobre alguna base de la que pueda caer y dañar al niño. Lo mismo hay que hacer con otros objetos decorativos, pero esto no debe provocar que el suelo no esté despejado, pues los tropiezos y las cosas al alcance de su mano, también pueden causarle daños.

Otros riesgos en terrazas y balcones pueden encontrarse si descuidamos esta estancia de la casa y aparecen los barrotes oxidados o un poco sueltos, las humedades, los suelos irregulares y objetos resquebrajados que pueden causar heridas a los pequeños. Cualquier pequeña cosa en mal estado, puede causar una lesión a quien no conoce los riesgos.

Mallas de contención

Lo mejor es no confiarse en las mallas de protección o una mosquitera, pues no evita las caídas, si es un espacio grande, lo mejor es habilitar un área de recreo para el pequeño, cuanto más delimitado esté, mejor comprenderá cuál es el espacio que le tiene protegido.