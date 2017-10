Tu mesa de comedor: ¿Rectangular o redonda?

Las mesas de comedor son a diario protagonistas de importantes momentos familiares, como las comidas o las reuniones. Sin embargo, al momento de escogerlas no se tiene claro cuál es la mesa ideal para tu espacio.

Más allá de si te gustan las mesas redondas o rectangulares, el porqué de su forma también responde al tipo de espacio en el que puede estar ubicada.

Entonces, cuando vayas a comprar tu mesa, lo primero que debes preguntarte es en qué posición la instalaras. Es decir, con qué espacio cuentas: ¿Cabe en tu espacio un comedor vertical? ¿Queda muy estrecho con un comedor redondo? Ese tipo de preguntas debes realizarte al momento de elegirla.

Si escoges una mesa redonda, debes tener en cuenta que ellas se roban todo el espacio ya que todo gira en torno a ellas. Por eso necesitan de un gran espacio para que se vean bien y no saturadas dentro del lugar. No hay nada más incómodo que estar en una cena y no tener como salir de tu silla cuantas veces quieras, así que pensalo muy bien.

Te brindamos algunos consejos para que tu elección sea la adecuada

-Si tienes un salón grande, opta por una mesa redonda. Sin duda será la protagonista del espacio, pero si cuentas con un espacio más bien rectangular, no lo pienses más, tu comedor debe ser precisamente de esa forma.

-La forma del comedor también influye mucho sobre la forma en la que se desarrollarán las conversaciones y los momentos durante las reuniones o cenas. Por ejemplo, las mesas redondas son más familiares pues al eliminar la cabecera todos estarán al mismo nivel y no existirán esas típicas batallas entre hermanos por estar al mando, cuando de una mesa rectangular se trata.

Las mesas cuadradas pequeñas son una buena opción de mobiliario con líneas rectas, pues al ser pequeña, da la posibilidad de que todos se puedan ver y hablar entre sí, sin que nadie tape a nadie. A diferencia de las mesas rectangulares largas, en donde a veces es incómodo entablar alguna conversación.

-Si tienes niños, las mesas redondas son perfectas porque no tiene puntas y por eso ayudan a evitar los accidentes. Además, muchas veces las patas de las mesas rectangulares suelen ser incómodas en las reuniones y limitan la posibilidad de incluir a un miembro de más a la cena.

Te mostramos las diferentes ventajas y desventajas de cada comedor. Sin embargo, primero están tus gustos, tus ideas y el espacio con el que cuentas. Así que guíate con estos pequeños consejos, escoge el comedor que más se adapte a ti, a tu estilo y ¡Listo!