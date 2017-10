Microcemento, la evolución del cemento pulido que hoy es tendencia.

Han pasado ya varios años desde que el cemento pulido se transformó en una moda que llegó desde los galpones industriales a las casas y oficinas. En ese tiempo, existieron grandes avances en cuanto a técnicas, productos y materiales que lo han hecho aún más elegido. En la actualidad, el tradicional cemento pulido no se emplea tanto como el microcemento, el cual se logra al fracturar la molécula original para formar otras más pequeñas, que conforman un producto más fino y fácil de manejar. Por otro lado, este acabado, al llevar en su composición elementos como el cuarzo y ciertas resinas, queda brillante y resistente al fraguar, haciendo innecesario el pulido.



Si hablamos de las ventajas del microcemento, debemos mencionar su resistencia y durabilidad, además de la fácil aplicación. Estas tres características combinadas, lo transforman en una opción económica a la hora de decidir con que revestimiento decoraremos nuestros pisos, ya que no sólo ahorraremos en materiales sino también en mano de obra.

Hay que tener en cuenta, además, que el microcemento no sólo se utiliza en el suelo, sino también en paredes y otro tipo de superficies, como mesadas de cocinas. En este sentido, se trata de un material sumamente versátil que, combinado con elementos como madera, metal o vidrio crea ambientes extraordinariamente modernos y originales.



Por otro lado, se trata de una mezcla que puede colorearse, lo que acrecienta sus posibilidades decorativas. En cuanto a su mantenimiento, su acabado brillante puede conservarse fácilmente con productos específicos.

Este novedoso material tiene tantas ventajas que se ha convertido en poco tiempo en una verdadera tendencia, aunque a la hora de elegirlo para nuestro hogar es importante tener en cuenta, también, algunas desventajas o inconvenientes que puede llegar a presentar al darle determinados usos. Por ejemplo, no se trata de un elemento aislante, por lo cual no es recomendable para climas fríos. Su brillo característico, puede llegar a desaparecer si no se lo trata con los productos adecuados. Por último, el microcemento absorbe fácilmente la grasa, por lo que no se aconseja colocar en cocinas o zonas como cocheras de autos.