ZICLA: una segunda vida a la basura

Sin duda alguna el plástico llegó a nuestras vidas para hacerlas más sencillas. Este práctico material revolucionó nuestras sociedades aunque hoy, y debido a la falta de planificación, se transformó en un verdadero problema. Pensémoslo así: En la Argentina cada habitante produce, en promedio, 0,85 Kg. de basura al día, lo que genera un total de 36.036,39 toneladas diarias. ¿Qué hacemos con todos esos residuos? En general, le damos una sencilla solución, los eliminamos de nuestra vista a través de basurales, rellenos sanitarios o incineradores.

Zicla es una pyme española que surgió en el año 2005 de la mano de Alfredo Balmaceda, un ingeniero sanjuanino radicado en Bacelona. Él supo visualizar materia prima en donde otros sólo veían basura, y así darle una segunda vida a productos que, normalmente, no la tienen.

Es así como esta compañía lleva, desde sus comienos, la bandera de la Economía Circular, para convertir los deshechos de las ciudades en nuevos materiales para la industria. “Nosotros pensamos en los residuos como una oportunidad, tanto económica, como de cambio”, explica Alfredo sobre la filosofía de la empresa. Si pensamos que en el año 2050, el 70% de la población mundial vivirá en las grandes urbes, entenderemos que, de no hacer las cosas bien, acabaremos tapados de basura.

Justamente, uno de los productos estrella de Zicla y que ha resultado multipremiado es el separador de carriles ZEBRA. La particularidad de este elemento es que se trata de un eco-diseño low cost destinado a la mejora de la seguridad de los carries de bicicletas que, además, está fabricado con residuos plásticos de PVC flexible. ¿Qué tiene de novedoso? Que este material procede del recubrimiento de, por ejemplo, cables eléctricos en desuso o mangueras que, hasta el momento, no eran reciclados ya que la calidad del PVC no era la óptima para poder ser reutilizada por esa industria. Así se cierra el ciclo de un elemento que antes hubiese ido directo al vertedero.

Para Alfredo Balmaceda, el cuidado del medio ambiente no es algo en lo que deben pensar sólo las grandes potencias mundiales, sino que es transversal a todas nuestras actividades. Sobre esto, reflexiona acerca del trabajo que se realiza en San Juan con respecto a los deshechos y asegura que “aquí hemos avanzado bastante, pasamos de tener vertederos a cielo abierto a una planta de tratamiento de residuos modelo”, aunque aún falta bastente por hacer. “El mejor residuo es aquel que no se genera”, explica el fundador de Zicla, a lo que agrega que, a aquellos que no se puedan evitar hay que darles una segunda oportunidad. Si logramos eso, tenemos la solución a un gran problema.

Alfredo Balmaceda es, sin dudas, un gran visionario y la filosofía de Zicla, la solución a los problemas de las ciudades.

MIRÁ LAS ENTREVISTAS: