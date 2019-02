Iglesia: Ancestral, virtuoso y extremo

A esta altura del viaje, el equipo de Yo Te Invito ya lleva recorridos varios departamentos de San Juan y hoy, le tocó mostrarte uno de los más bellos y completos: Iglesia.

“La puerta de los Andes”, así llaman a este departamento porque que desde su ubicación privilegiada se puede tener una vista impresionante de la cordillera andina. Con las imponentes montañas siempre de fondo, un cielo limpio y verdes alamedas, cualquier paseo se transforma en un increíble plan. Aunque aquí, también podemos disfrutar de una gran cantidad de experiencias que van desde conocer los rincones más ancestrales y que nos hablan del pasado de estas tierras, hasta disfrutar de actividades extremas que lo hacen uno de los lugares preferidos por los turistas.

Iglesia ancestral: Capilla de Achango y Angualasto

Iglesia cuenta con una propuesta turística que nos lleva a conocer sus rincones más ancestrales, que nos hablan sobre su pasado y quienes habitaron sus tierras. Lo natural se conjuga con las huellas que la historia fue dejando y que se deja contar a través de capillas e iglesias centenarias, hasta las pretéritas tapias. El paseo está integrado, también, por ruinas y cementerios indígenas, que delatan la presencia milenaria del hombre en los valles cordilleranos.

Dos de los paseos más llamativos incluidos en el circuito ancestral son, por un lado, la Capilla de Achango, una reliquia construida por los jesuitas en el siglo XVII, y por otro, el Pueblo de las Puertas Pintadas, Angualasto, que cuenta con una vista única desde su Cerro Mirador.

Iglesia virtuoso: Ruta del Artesano

Los caminos iglesianos albergan colores, sabores y texturas únicos. Sus habitantes atesoran costumbres, virtudes y tradiciones que se han transmitido de generación en generación y que, aún en la actualidad, permanecen intactas.

Tudcum es un pequeño poblado que se ha transformado en un verdadero Centro Artesanal en donde son reconocidos los tejidos a telar y los dulces artesanales. Allí, las laboriosas manos de sus habitantes ponen a trabajar, en sus producciones, saberes que aprendieron de sus antepasados y que hoy atesoran recelosamente.

En Angualasto, el Pueblo de las Puertas Pintadas, la historia de un joven artesano refleja el respeto que este pueblo tiene por su legado cultural. Allí, bajo una hermosa y fresca pérgola, Leonardo Ponce trabaja el cuero como pocos. Y es que a la habilidad que heredó de su abuelo debe sumarse la responsabilidad que siente por no defraudar su herencia.

Don Rafael, conocido por todos en Iglesia como un gran talabartero, trabajó el cuero hasta que su ceguera se lo imposibilitó. Por suerte, Leo ya había comenzado a aprender de él y sus trabajos demostraban el mismo talento. “A pesar de que no podía ver, el palpaba lo que yo hacía y me decía si estaba bien o me había equivocado”, cuenta emocionado el joven artesano que, además, se halla esperanzado en que su pequeño, Gael, siga sus pasos.

Iglesia Natural: Cañón “127 horas”

El sólo salir a caminar se transforma en este departamento, en una excelente idea, debido a sus increíbles paisajes. Sus callejones bordeados por sauces, álamos, nogales y robles enamoran a todo aquel que lo visita. El paisaje rural se completa, al norte, con el Parque Nacional San Guillermo, una reserva de más de 150 hectáreas, que concentra la mayor población de vicuñas y guanacos de la Argentina.

Una muy buena idea para conocer es haciendo trekking, una actividad que cada vez suma más adeptos. En el programa de hoy, el equipo de Yo Te Invito recorrió un lugar conocido por pocos de la mano de Rafting San Juan, una reconocida empresa que dejó las actividades acuáticas por un rato para llevar a Ana Paula a recorrer por tierra.

En el corazón de Rodeo, se encuentra un pequeño cañón al que Fabio Romero, guía, denominó “127 horas”, debido a su gran parecido con el lugar donde se filmó dicha película. Se trata de un circuito de baja dificultad, seguro (aunque siempre es recomendable conocerlo con alguien del lugar debido a las crecientes) en el que el visitante podrá recorrer entre las dos paredes del estrecho pasaje, un camino repleto de bellezas.

Iglesia extremo: Cuesta del Viento y Rafting en el Río Jáchal

Rodeo es un lugar en el que se hace posible una extraña combinación, la serenidad y la aventura. El Dique Cuesta del Viento embalsa aguas cordilleranas embravecidas por el viento, que permiten la práctica de una gran cantidad de deportes náuticos, especialmente windsurf y kitesurf. Hasta el mediodía, sus aguas permanecen tranquilas y transforman al reservorio en un espejo de agua que cautiva por su color turquesa y quietud. Pero pasadas las 12, el viento llega hasta los 80 Km por hora, produciendo ráfagas y olas que se levantan varios metros sobre la superficie.

Otra de las propuestas que pueden realizar aquellos que buscan un poco de adrenalina es el rafting o, si el grupo es pequeño y se quiere un mayor contacto con el agua, puede optarse por los “hidrospeed”, unos pequeños gomones inflables y personales. La travesía se realiza en el Río Jáchal, un lugar que está nominado para transformarse en una de las grandes maravillas del mundo.

Iglesia vital: Pismanta y sus aguas termales

La localidad de Pismanta es reconocida por sus aguas termales de gran valor curativo. La fama que fueron ganando con el tiempo estas aguas, que surgen a una temperatura de 45 y tienen propiedades únicas, hizo que de a poco la demanda fuese creciendo y que hoy, exista una gran cantidad de propuestas para todo tipo de turismo.

El Hotel Termas Pismanta es el más antiguo de la localidad y fue construido en el año 1950. De alguna manera puede decirse que está atendido por sus propios dueños ya que se trata de una cooperativa de trabajo.

Allí el visitante puede elegir entre una gran gama de actividades para relajarse y pasar un buen momento.

Ancestral, vital, natural, extremo y virtuoso ¿Cuál de sus caras te gusta más?