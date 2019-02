Desde el 13 de octubre lleva el cetro de su departamento. Es una chica humilde y que supo sobreponerse a las adversidades que le tocó pasar sobre todo en su niñez al sufrir de bullying. Se trata de la Reina Departamental de Brisa Jofré.

A la hora de contar sobre su vida cotidiana, Brisa contó que tiene ardua actividad. “Ahora estoy más ocupada con los temas del reinado pero en época de escuela siempre estoy muy ocupada. Voy a una escuela técnica y aparte curso la carrera Técnico en Auxiliar en Administración Contable. A ello le agrego que los días jueves hago un curso de Informática”.

La soberana ullunera, a quién le encanta tocar la guitarra y en sus tiempos libres realiza actividades físicas, comentó sobrellevó el bullying en su preadolescencia. “Me pasó en el inicio de la secundaria. Soy muy tímida y me gusta estudiar e ir a la escuela, A causa de ello me pegaban, me tiraban el pelo o me empujaban. Ni al baño podía ir sola. Pero con ayuda pude sobreponerme y salir adelante”.