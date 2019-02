“Un proyecto futuro es que sea obligatorio el lenguaje de señas”

Como toda joven soñadora que aspira a tener la corona del sol. Karen Ochoa, de 18 años, es la Reina Departamental de 9 de Julio.

“Me presente porque mi familia, amigos y vecinos me incentivaron, y me animé a vivir esa experiencia sin saber que podía ser reina de mi hermoso departamento”, afirmó la joven orgullosa, quién manifestó que “en el momento que me eligieron me sentí muy orgullosa de poder ser la representante de 9 de Julio, es un honor para mí poder representarlo”.