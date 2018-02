Gimena Rodríguez: “Estoy feliz y agradecida con todos los sanmartinianos”.

Desde el sábado 14 de octubre lleva la corona de su amado San Martín. Se trata de Gimena Rodríguez, la reina departamental de tan solo 18 años.

“Me motivó mi madre para presentarme. De la Municipalidad me buscaron y ella me incentivo a llegar donde ahora estoy. Por primera vez lo viviré de un lado distinto, como candidata. Jamás me lo imaginé”, manifestó la joven que estudia Licenciatura en Psicopedagogía.

Gimena está muy feliz con su presente, y con esta experiencia que está viviendo. “Mi reinado marco mi vida, jamás me imaginé que me ayudaría a crecer tanto como me está sucediendo. Este proceso de capacitación me ayuda a enriquecerme de conocimientos. A modo personal me ha enseñado a valorar lo que es amistad”.

La candidata comentó que su hobbie es cantar, como así también estar con su familia. “Soy muy familiera, de hecho ellos son los pilares de mi vida. También lo fue mi abuela que dejó muchas huellas y aprendizajes. Ella me marco como persona”, añadió la soberana que se autodefine como simpática, sencilla y valiente.

Finalmente, la reina departamental le dejó un mensaje a los sanmartinianos a modo de agradecimiento.

“Estoy feliz y agradecida con todos los sanmartinianos que me ayudaron a llegar hasta acá. Prometo representarlos de la mejor manera y en todo momento. Estoy muy feliz y agradecida por ser la reina de mi amado San Martín”, afirmó Gimena con la sonrisa que la caracteriza.