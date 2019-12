"Al 70% de los niños de sectores vulnerables nunca les ha leído un cuento", dijo el ministro Trotta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministerio de Educación de la Nación, Nicolás Trotta afirmó que "al 70% de los niños de sectores vulnerables nunca les han leído un cuento", por lo que se lanzará mañana un Plan Nacional de Lectura que habilite la lectura de 180 cuentos, uno por cada día de clases, para establecer espacios ad hoc en las escuelas "tanto con libros como en formatos multiplataformas".



La iniciativa, que será lanzada mañana a las 11 en el Museo del Bicentenario, tiene como finalidad poner en marcha el plan con la conformación de un consejo asesor para seleccionar los 180 cuentos que desde el Gobierno nacional se repartirán a las distintas jurisdicciones.



"La idea es que estos espacios de lectura formen parte de la currícula, no sólo de Lengua, sino como un espacio transversal, para lo cual habrá una fuerte capacitación a los docentes " dijo Trotta a Télam y añadió: "sabemos que la lectura es un pilar fundamental y queremos retomar esta tarea para lo cual pusimos al frente a Natalia López Portas".



En este sentido, aseguró que López Portas junto a Mempo Giardinelli "hicieron un gran trabajo con el Congreso Internacional de Lectura en el Chaco" y aseguró que "al poner en marcha la lectura en los niños y adolescentes de los tres niveles de enseñanza queremos mejorar además su capacidad de comprensión de textos ".



"Queremos llegar a las familias, que las lecturas vuelvan a ser parte de las experiencias cotidianas en los hogares", dijo el ministro, para lo cual "pretendemos llegar a los diez millones de chicos, a los docentes y a los biblotecarios" .



Y precisó que "las desiguales posibilidades de acceso a la cultura escrita, nos habla de una dimensión de la pobreza: el 70 por ciento de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad económica no han escuchado nunca un cuento. No han tenido la posibilidad de que alguien les lea".



Respecto a la difusión del Plan, "pondremos en marcha lo que dijo el presidente Alberto Fernández para utilizar la pauta publicitaria en la difusión de este tipo de programas, ya que la comunicación es muy importante para el éxito del plan" .



"Esta es una forma de lograr que el niño y la niña se apropie de los aprendizajes , queremos llegar a los diez millones de niños a través de esta iniciativa que propone recuperar los espacios de lectura en la escuela", dijo Trotta.



El Ministerio de Educación reeditará la colección "Leer por leer" en escuelas secundarias y de adultos y se ampliará a una serie de antologías para cada año de la escuela primaria.



La campaña en los medios de comunicación de este plan se titulará "“Una que leamos todos”, con propuestas para leer en familia ya que "necesitamos recuperar la lectura en los hogares, en el espacio público, en las plazas y bibliotecas y que a su vez la sociedad toda acompañe a las instituciones escolares en esta práctica tan importante, necesaria y placentera", dijo el ministro..



Un Consejo Asesor de Lectura dialogará con especialistas y "aportarán a la definición de las colecciones a distribuir mientras que rectores, referencias literarias, representantes de la comunidad educativa y de las 24 jurisdicciones, conformarán una mesa plural que será la encargada de construir los acuerdos representativos en torno a las colecciones".



También habrá una Red Federal de Mediadores y Comunidades de Lectura en escuelas y bibliotecas y otros espacios, que compartirá trayectos de formación, encuentros con autores y especialistas y nuevas colecciones de libros que el Estado volverá a distribuir.



El Ministerio destacó que todas las propuestas de formación y acompañamiento de proyectos estarán a cargo de especialistas, de escritores, escritoras, investigadoras que acercarán nuevos modos de contacto con las lecturas.



Implementarán además una Encuesta Nacional de Lectura, "ya que desde 2015 que no tenemos datos sobre el estado de la cuestión en el país y compartiremos datos y experiencias con los Planes de Lectura de los países Latinoamericanos y de Iberoamérica", indicó la cartera educativa..



Otras acciones a realizar será la articulación de políticas y programas con los Ministerios de Cultura, Salud y Desarrollo Social, incluso el Ministerio de Trabajo y el de Economía y se implementará el concurso “Yo sueño, yo escribo” para que estudiantes de todos los niveles presenten cuentos y poemas que luego se publicarán en una selección.