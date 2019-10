"Alberto Presidente", el grito en el búnker del Frente de Todos en Chacarita

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

"Alberto presidente" fue el grito con el que militantes y dirigentes recibieron hoy en el búnker del barrio porteño de Chacarita a Alberto Fernández, el candidato presidencial del Frente de Todos que se imponía en las elecciones con el 47,51 por ciento ante el mandatario Mauricio Macri, que reunía 41,04, con el 80 por ciento de las mesas escrutadas.



Durante la tarde, mientras se esperaban los primeros resultados, fueron llegando dirigentes, militantes y figuras del espectáculo que ingresaron a una zona VIP ubicada detrás del escenario que se montó en la planta baja del complejo ubicado en avenida Corrientes y Dorrego.



La prensa quedó ubicada en un primer piso sin acceso al escenario ni a los dirigentes, por lo que el único contacto fueron las conferencias de prensa que ofrecieron los dirigentes Santiago Cafiero, Mariano Recalde y Malena Galmarini, entre otros, hasta que, pasadas las 21, se conocieron los primeros resultados oficiales.



Primero llegó Fernández, poco antes de las 21, y fue recibido con el grito a coro de "Alberto Presidente", ante una calle cortada y cientos de militantes que entonaban "Vamos a volver", la consigna clásica del kichnerismo.



Luego, pasadas las 21.30, arribó al complejo la ex presidenta Cristina Kirchner, compañera de fórmula de Fernández.



La ex mandataria votó en Río Gallegos y por la tarde se trasladó en avión privado hasta el aeropuerto de San Fernando, desde donde se dirigió al búnker.



No sólo hubo prensa nacional sino que también se registró la presencia de medios internacionales que llegaron a cubrir la elección.