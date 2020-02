"Claramente no es un ajuste", afirmó Moroni sobre los aumentos jubilatorios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, evaluó hoy que "claramente no es un ajuste" el nuevo esquema jubilatorio, que aumenta un 13% las jubilaciones y pensiones mínimas y la Asignación Universal por Hijo (AUH), reiteró que se trata de una medida provisoria y garantizó que, a partir de junio, se aplicará una nueva fórmula de movilidad previsional.



"Claramente no es un ajuste; al contrario", señaló el funcionario sobre el aumento anunciado la última semana, durante una entrevista esta mañana con Radio Continental.



"El primer punto que la gente olvida es que estamos en emergencia, esto no es un recurso literario. Hemos encontrado al país en una situación lamentable, con problemas de recursos financieros, sin acceso al financiamiento más allá del propio del Banco Central", afirmó Moroni.



Sobre una eventual lluvia de reclamos de los jubilados no alcanzados por el aumento, recordó que esta situación se da sólo "en estos 6 meses" y ratificó: "No es una política que ha venido para quedarse; a partir de junio va a haber una nueva fórmula de movilidad, bien hecha".



"No digo que los jubilados que reciban menos aumento sean millonarios, sino que estamos haciendo lo mejor que podemos dentro de las posibilidades", declaró e insistió con que la medida apunta a "mejorar la situación de aquellos sectores que habían quedado más vulnerados".



Señaló que, en ese marco, lo que hizo el Gobierno fue lo que había anticipado en la Ley de Solidaridad: "Fortalecer el carácter solidario redistributivo, apuntando a mejorar la situación de aquellos sectores que habían quedado más vulnerados".



"El 75% de los jubilados va a cobrar más de lo que hubiera cobrado si manteníamos la fórmula" establecida por el macrismo, destacó.



"Pero también aumentamos más de lo que hubieran cobrado (con la fórmula anterior) la AUH y las asignaciones familiares", agregó.



"Yo no entiendo cuando hablan de ajuste. En este trimestre dimos dos bonos de 5.000 pesos cada uno y un bono adicional de 2.000 pesos a la AUH. Lejos del ajuste, el gasto ha sido superior", resaltó Moroni.



En otro tramo de la entrevista, Moroni se refirió a el proyecto que el Gobierno envió al Congreso para modificar los regímenes jubilatorios del Poder Judicial y el Servicio Exterior.



"No estamos eliminando un régimen especial. Van a seguir teniendo un régimen con bastantes diferencias del resto de la comunidad, lo único que queremos es que requieran menos subsidio del resto", aclaró.



Agregó que se busca "acercar" el regimen a "algo que tenga más relación con sus aportes contributivos, porque sus aportes fueron sobre una variedad distinta de salarios", mientras se jubilan con el 82% calculado solo en base al último salario percibido.



"Cada jubilado del Poder Judicial requiere un subsidio de más de 100.000 pesos mensuales para pagar su jubilación. Se utilizan recursos del resto de la masa de jubilaciones para pagar eso. Proponemos que en vez del 82% del último salario, se haga (el cálculo previsional) sobre el promedio de las jubilaciones de los últimos 10 años, como el resto de los mortales", explicó.



"Hoy el régimen de jubilaciones judiciales tiene un déficit de 8.000 millones de pesos al año", concluyó el funcionario.