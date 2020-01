"Con trabajo vamos a obtener grandes resultados", dijo Rojas sobre la llegada de Beccacece

Matías Rojas, mediocampista de Racing, se mostró "contento" con la llegada de Sebastián Beccacece como nuevo entrenador de la "Academia", en reemplazo de Eduardo Coudet, y al respecto sostuvo que "con trabajo" el equipo va a obtener "grandes resultados".



"Estoy contento de que Becaccece esté en el club, me deja tranquilo porque sé del trabajo que que va a hacer con el grupo, que está muy unido. Con trabajo vamos a obtener grandes resultados, ese es nuestro objetivo", expresó Rojas en rueda de prensa tras la práctica matutina.



"Estoy más cómodo y convencido con este nuevo proceso que sé que nos va a dar muchas alegrías", continuó el autor de los dos goles en la final ante Tigre por el Trofeo de Campeones, disputado en Mar del Plata el pasado sábado 14 de diciembre,



Rojas, de 24 años, además se refirió a la decisión de continuar en Racing a pesar de las ofertas de otros clubes.



"Llegué a Racing hace seis meses y mi idea era seguir disfrutando. No dudé en quedarme por toda la competencia que tenemos. Estoy tranquilo con la decisión que tomé", comentó el futbolista paraguayo que tuvo a Beccacece como técnico en su paso por Defensa y Justicia.



El futbolista, nacido en Asunción, hizo mención a la posibilidad de cambiar de posición dentro del campo de juego en caso de que el DT Beccacece así lo decida.



"Cada entrenador tiene sus cosas y gustos. Me adaptaré al sistema de juego, pero aún no hablamos de eso. Estamos en la parte física e intensidad. Estoy abierto a la posición que sea", comentó.



También se refirió a la salida del defensor Alejandro Donatti, quien pasó a San Lorenzo de Almagro y a quien consideró como "un pilar" por lo que le transmitía al plantel dentro y afuera del campo de juego.



"Donatti era un pilar nuestro, y más afuera de la cancha porque hablaba con todo el mundo. Siempre tiraba hacia adelante. Son decisiones personales e institucionales y hay que acatarlas. Le deseo lo mejor y tenemos que aceptarlo", concluyó Rojas.



En cuanto a la práctica matutina, desarrollada en las instalaciones del predio que la AFA posee en Ezeiza, comenzó con ejercicios en el gimnasio y luego continuó con un circuito de movilidad en el campo.



Del entrenamiento participó el delantero Benjamín Garré, quien trabajó por primera vez a la par de sus nuevos compañeros, con una autorización especial del club ya que todavía no firmó su contrato, situación que se resolverá durante la presente semana.



Leonel Miranda y Héctor Fértoli, las otras dos incorporaciones del conjunto albiceleste se entrenaron de manera diferenciada.



Beccacece además ordenó trabajos de definición con centros desde los dos laterales y la práctica de fútbol en espacios reducidos, con equipos de 5 contra 5.



El plantel "académico" volverá a los entrenamientos mañana desde las 8 en el mismo lugar, a puertas cerradas y sin atención a los medios de comunicación.