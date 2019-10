"Creo que sí" se va a alcanzar el balotaje, dijo Pichetto en Córdoba

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, auguró hoy en Córdoba una buena elección de la fórmula que integra con el presidente Mauricio Macri, y dijo que "cree que sí" el oficialismo llegará al balotaje en las elecciones del último domingo de este mes. La confianza de Pichetto también se traslada al electorado cordobés, sobre lo cual dijo a Télam: "En Córdoba vamos a ampliar la base electoral, estoy convencido que el pueblo de Córdoba va a apoyar decididamente a Macri el 27 de octubre y seguramente vamos a estar por encima de los votos que hemos logrado en la primaria". El senador nacional participó de una cátedra junto a alumnos de la Universidad Siglo XXI, donde disertó sobre cuestiones políticas en general, aunque se refirió también al proceso electoral actual: "La primaria abierta en Argentina funciona como escenario anómalo", dijo restándole importancia al resultado de las PASO de agosto. "Tiene algo de absurdo porque los partidos políticos o coaliciones en la mayoría de los casos llevan un solo candidato, en los grandes partidos han quedado como candidatos y no tenían opositores internos", siguió. Sobre su visita a Córdoba, Pichetto dijo que "estuvo muy bien, con mucho optimismo la gente nos acompañó y en Villa Dolores hicimos un acto realmente muy importante". Más temprano, en Mina Clavero había dicho también que el gran desafío de Juntos por el Cambio es "llegar al balotaje y ganar las elecciones en noviembre" en segunda vuelta. El senador recorrió desde ayer las localidades de Traslasierra en el marco de la campaña electoral. Ayer estuvo en Villa Dolores y hoy en Mina Clavero, con recorridos por el casco céntrico, y en Villa Cura Brochero. Pichetto manifestó a los medios locales que "Argentina tiene dificultades, pero el horizonte es de crecimiento", y añadió que el espacio que tiene como candidato al presidente a Mauricio Macri está recorriendo todo el país para conocer las distintas realidades. Acompañó a Pichetto el presidente del interbloque nacional de Cambiemos, el radical Mario Negri, quien remarcó que "se logró revertir la falta de federalismo, que había desaparecido en Argentina". Negri añadió además: "La gente silenciosamente sabe que las PASO fueron una interna. Ahora la gente ha tomado conciencia de que existe la posibilidad de volver al pasado, al 2015. Córdoba fue pisoteada durante 12 años. En esos años la corrupción se metió en el Estado, se perdió la independencia de poderes". "Tenemos dificultades en la economía, la vamos a superar, pero este gobierno no miente, no roba, a Córdoba la Nación le ha dado $ 45.000 millones más por afuera de la coparticipación, en buena hora para los cordobeses. Esto lo saben los vecinos y el Gobierno de la provincia", agregó el dirigente radical.