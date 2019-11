"El auto siguió la marcha, nunca bajó la velocidad", dijo un testigo que vio caer el cuerpo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un automovilista que vio caer al asfalto el cuerpo de la mujer que murió atropellada por un camión tras ser aparentemente arrojada de un auto en movimiento en Gregorio de Laferrere aseguró hoy que el vehículo en el que iba la víctima "siguió la marcha" y "nunca bajó la velocidad".



El testimonio de Nicanor, quien ya declaró en el marco de la causa, es el que inicialmente orientó la pesquisa a que la mujer, identificada como Laura Vanina Roberto (35), fue tirada del auto en el que iba, que aún no fue localizado, dijeron fuentes de la pesquisa.



"Yo venia con mi auto y mi pareja y tenía un auto a unos 30 metros adelante. Iba despacio y veo que del auto de adelante se abre la puerta y, como no había buena iluminación, veo que cae algo, pero lo que menos imaginé es que iba a ser una persona", relató el testigo en diálogo con el canal TN.



Según Nicanor, el vehículo tenía vidrios polarizados, motivo por el cual no vio la cantidad de personas que había en el interior, aunque sí alcanzó a advertir que la mujer cayó desde la puerta trasera, del lado del conductor.



"Se abre la puerta y sale algo despedido del auto que venía girando por el asfalto. Cuando veo caer el cuerpo volanteo para la derecha, me subo con una rueda al cordón y la chica quedó al lado de mi ventanilla", continuó.



"Cuando vuelvo a mirar el auto seguía andando con la puerta abierta. Se ve que alguien cierra la puerta y se va. A todo esto miro por el retrovisor y veo al camión andando, pero no llegó a frenar, no la vio", agregó el testigo.



Nicanor detalló que el cuerpo de la mujer quedó "boca abajo" desde que tocó el asfalto y que "no se movió" más.



Finalmente, recordó que al llegar la policía y una ambulancia constataron que la mujer estaba fallecida.



"La policía la revisó pero no tenía documento, ni celular, ni billetera, estaba en ojotas, como si viniera de la playa", aseguró.



Al ser consultado sobre el auto del que cayó la mujer, el testigo dijo que no llegó a verlo debido a la falta de iluminación, aunque sabe que era "bordó o rojo", al tiempo que recordó que un testigo que iba en bicicleta declaró que creyó ver un Renault 9.