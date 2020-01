"El FMI tiene claro la necesidad de proteger a los más vulnerables", aseveró Loser

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El ex director del Hemisferio Occidental del FMI, Claudio Loser, aseguró hoy que el "Fondo tiene muy en claro la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables, porque la única manera de lograr un crecimiento sostenido es a partir de inclusión y de proteger a los menos favorecidos".



El economista sostuvo, en declaraciones a radio Milenium, que el "FMI tiene total simpatía por esa idea y lo apoyaría fuertemente siempre que sea algo bien diseñado y que no se trate de transferencias de unos ricos a otros ricos".



En cuanto a las negociaciones de la deuda con el FMI, Loser diferenció la negociación en sí misma, los pagos y la deuda en general. y recomendó abordar la deuda con los privados de la mano del Fondo. "Se puede hacer separado, pero la mejor forma es negociar junto con el Fondo, con los bancos, o sea, ser socio del Fondo y no contrincante".



Mientras que al referirse a las obligaciones con FMI, "parte de las obligaciones se comienzan a pagar a principios del año próximo, y en forma importante hacia fin del 2021, hay tiempo para eso" ;y alertó: "En términos de una negociación que será complicada seguro, no creo que haya problemas, pero no hay posibilidad de reestructurar la deuda sin ningún problema".