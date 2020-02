"Es difícil aguantar a River cuando te ataca", dijo "Nacho" Fernández

El volante de River Plate Ignacio "Nacho" Fernández consideró hoy que "es difícil aguantar" a su equipo cuando ataca y aseguró que el plantel "está tranquilo" de cara a la definición de la Superliga, de la que están punteros a falta de cuatro fechas.



"Todos los equipos saben que salimos a buscar los partidos y por eso muchas veces se repliegan y nos cuesta entrar. Pero nosotros siempre jugamos de la misma manera y eso nos da resultado. Es difícil aguantar a River cuando te ataca", dijo el mediocampista en una entrevista con el sitio oficial de la institución.



"No tenemos secretos -agregó-. El equipo está por arriba de todo y tenemos un gran grupo dentro y fuera de la cancha, eso es para destacar. Somos ofensivos en todos lados, tenemos intensidad y sabemos cómo se debe correr. Y otra cosa: tenemos una fuerza mental que nos hace querer ganar siempre más".



Respecto de la definición del certamen indicó: "Estamos muy tranquilos, sabiendo que todo depende de nosotros. Tenemos claro que hay que ir partido a partido. Jugando como sabemos y con la mentalidad ganadora que siempre tiene el equipo en estas instancias. Quedan cuatro fechas y la clave en lo futbolístico es ser contundentes a la hora de tener situaciones para convertir".



Fernández, a la vez, señaló al DT Marcelo Gallardo como la figura clave en la ambición del equipo: "El 'Muñeco' y todo el cuerpo técnico nos exigen cada vez más todo el tiempo. No podemos bajar la intensidad y no hay tiempo para relajarse".



"Gallardo cada día trabaja más y nos sorprende con sus conocimientos -añadió-. Eso es bueno para el jugador, porque te mejora y hace rendir al máximo. Además, siempre se preocupa por la parte humana de todos nosotros. Eso te motiva y potencia a todo el grupo. No hay nada que se le escape".



Finalmente, y en cuanto a su rendimiento personal, "Nacho" indicó que "lo importante es ser útil al equipo y después potenciar las individualidades", aunque admitió que "son lindos los halagos, una motivación para progresar y trabajar por el bien del conjunto".