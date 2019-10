"Espero que entre todos nos animemos a construir el país que nos merecemos", dijo Urtubey

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a vicepresidente de Consenso Federal, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, aseguró hoy que "es trascendente para la Argentina elegir a un presidente" y manifestó su esperanza de que "entre todos nos animemos a construir un país como nos merecemos los argentinos".



"Estoy muy feliz de estar viviendo un momento como este. Es trascendente para la Argentina elegir a un presidente, elegir un tercio del Senado, la mitad de la Cámara de Diputados, así que espero que todo se desarrolle con normalidad y que entre todos nos animemos a construir un país como nos merecemos los argentinos", dijo Urtubey.



El candidato formuló estas declaraciones este mediodía, en un contacto que mantuvo con la prensa local luego de emitir su voto en la escuela Teniente Coronel Calixto Gauna, de la localidad de Finca Las Costas, en Salta.



El mandatario adelantó que "después del mediodía" viajará a Buenos Aires "para recibir los resultados con (el candidato a presidente de Consenso Federal) Roberto Lavagna, y nuestro equipo de campaña nacional".



"Mi percepción es que estamos frente a un proceso político" en el que "claramente hay una insatisfacción ciudadana", afirmó, tras lo que sostuvo: "Esperamos que sea lo mejor para el país".



Luego, consideró que "es vital para la Argentina" una mejora en la calidad institucional, y señaló que "si nosotros creemos que lo que estamos viviendo solamente es un problema de tipo económico es que no estamos entendiendo la base".



"La matriz del bajo umbral de institucionalidad que tiene la Argentina es la que nos está generando gran parte de la falta de confianza que tenemos como país", dijo, e insistió: "Que el resultado de una elección modifique tanto la situación tiene que ver con un país que lamentablemente no tiene mucha institucionalidad".



Urtubey, que concurrió a votar junto a su esposa Isabel Macedo, y la hija de ambos, cusando ya se registraban 35 grados centígrados de temperatura en la capital salteña, opinó que el sistema de votación que se utiliza en estas elecciones nacionales "tiene complejidades, a pesar que son muy pocas las boletas que hay, pero a mi juicio es muy antiguo".



Además, comentó que el año que viene "voy a estar acá, viviendo en San Lorenzo, y tratando de ayudar en lo que pueda para vivir una Argentina mejor".



"Hemos construido un espacio con muchísimos dirigentes a lo largo y a lo ancho de la Argentina y vamos a seguir trabajando en esa construcción, porque creemos que el pensamiento único no ayuda a hacer una Nación. Necesitamos que cada uno, desde su lugar y su identidad, pueda ayudar a la gobernabilidad de la Argentina", concluyó.