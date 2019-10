"Estamos 100% a favor del aborto legal", dijo Del Caño

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El candidato presidencial del FIT Nicolás del Caño, dijo hoy que su partido "tiene listas ciento por ciento a favor del aborto legal", al opinar sobre derechos humanos, diversidad y género en el debate presidencial. Para del Caño "las mujeres no solo están sometidas a la desigualdad salarial y laboral, sino también a cargar con el trabajo doméstico no remunerado". Añadió que las mujeres "son las que más están sufriendo esta crisis, y la deuda no es con el FMI o los grandes empresarios, la deuda es con las mujeres".