"Estaríamos sumiendo a la economía a una postración absoluta", dijo Fernández sobre pago de deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que Argentina no puede "cumplir" con el pago de la deuda al FMI en los vencimientos establecidos por el gobierno anterior porque "si pagamos, primero no nos va a alcanzar, pero, además, estaríamos sumiendo a la economía a una postración absoluta".



"Objetivamente no podemos cumplir", declaró el Presidente en una entrevista con radio Continental.