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Provinciales > Padrón

Estos son los inscriptos para el sorteo de viviendas en 25 de Mayo

El Instituto Provincial de la Vivienda dio a conocer los nombres de los que se inscribieron para el sorteo del próximo miércoles 17 de julio.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas

El Instituto Provincial de la Vivienda publicó los padrones de los inscriptos para el próximo sorteo de viviendas que se realizará el miércoles 17 de julio. Estos son los empadronados en el departamento 25 de Mayo.  

Barrio 9. 27 de Diciembre, 25 de Mayo

Grupo 1. General más de 13 años de antigüedad , 36 Viviendas, 70 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, SILVINA BEATRIZ23.982.722
AGUERO, PATRICIA ETELVINA23.791.695
AGUILERA, VICTOR HUGO22.904.390
ALLENDE, OSCAR SEGUNDO13.917.450
ANGULO, DOMINGO GABRIEL24.879.851
ARAYA, IVANA VANESA29.264.092
ARBO, NATALIA ALEJANDRA30.274.242
ARREDONDO, JUANA MERCEDES10.646.193
BAIGORRIA, MARIELA ANDREA22.904.396
BALMACEDA, GLADYS MIRIAM13.585.042
BECERRA GUEVARA, MARIA FERNANDA25.939.936
BRUNA, ARMANDO ANTONIO22.904.368
BUSTOS, OSVALDO ISIDRO13.294.668
CAMARGO GONZALEZ, LUCIA MAGDALENA17.223.941
CARRIZO MORAN, GLADYS ESTELA17.779.548
CARRIZO PACHECO, SANDRA BEATRIZ21.360.433
CASIVA, SUSANA ANALIA25.549.807
CASTILLO, ALEJANDRO SERGIO25.420.858
CASTRO, MARTA LUCRECIA14.360.152
CASTRO CHAPARRO, ROSA LIDIA28.262.702
CEPEDA, JULIA ALEJANDRA24.362.596
CORTEZ QUIROGA, CLAUDIA22.904.309
DIAZ, NESTOR FABIAN25.590.558
ELIZONDO, RAMON PASCUAL22.690.809
ELIZONDO, RODOLFO EDUARDO26.288.703
ESCUDERO, MAURICIO ESTEBAN28.005.718
FIGUEROA, S. FELIPE LUIS28.263.221
GOMEZ, LEONARDO DAVID26.360.358
GONGORA, RUBEN DARIO22.659.365
GONZALEZ, TITO FELIPE14.775.527
GUERRERO, SARA13.585.376
GUEVARA, CECILIA BEATRIZ31.778.939
IBAÑEZ, RAMONA NICOLASA13.335.910
LEGUIZA GUTIERREZ, SERGIO DANIEL28.741.202
LEIVA MAS, SILVIA CANDIDA24.362.777
LUCERO, RUBEN ADRIAN26.593.175
MARIÑO, MARIELA DEL CARMEN24.331.421
MAZA, EDUARDO12.380.325
MERCADO, JAVIER ANDRES26.360.337
MOLINA, CEFERINO RAMON23.798.978
MORALES, SUSANA CRISTINA28.913.869
MORAN, DELIA NATALIA28.928.282
MUÑOZ, ROBERTO ANTONIO11.302.883
NUÑEZ, LILIANA RUDY20.480.057
OLIVER PUCHOL, HECTOR ANDRES27.474.150
OLIVER PUCHOL, MARIA NOEL29.740.470
PACHECO CARRIZO, ROSA MARGARITA30.274.184
PAREDES, MONICA BEATRIZ26.391.704
PEREZ, ANGELA LUCIA22.359.741
PLAZA, LAURA VANESA27.276.208
PUSCAMA, PABLO FABIAN23.191.614
QUIROGA, ANTONIO CESAR20.480.006
QUIROGA, JAVIER ARGENTINO27.041.118
QUIROGA CABALLERO, SANDRA ROSA21.564.203
RAMIREZ, VERONICA MARIA JOSE26.593.127
RIOS, MONICA FABIANA24.735.037
RODRIGUEZ, MONICA ALICIA20.953.114
SAAVEDRA, MARCELO RODOLFO25.995.431
SAAVEDRA, RAMON CAYETANO29.270.226
SISTERNA, LUCIANA DANIELA31.278.271
SUARES, ANTONIO NICOLAS10.393.442
TALQUENCA RIVERO, MARIO ALEJANDRO27.276.472
TELLO, MARTHA GRACIELA20.953.023
VERA, LEOPOLDO RUBEN25.135.259
VILLAFAÑE, WALTER JAVIER30.274.112
VILLEGAS, MARIA CRISTINA24.735.177
VILLEGAS, RAMON GUILLERMO22.597.636
WEISS, LUIS ALBERTO25.135.598
ZALAZAR, NOELIA ELIZABETH34.428.253
ZAPIAIN, JORGE LEONARDO22.003.643
Grupo 2. General de 7 a 13 años de antigüedad , 21 Viviendas, 318 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, ANTONIA DEOLINDA25.135.496
ABALLAY, ROSA VANESA27.849.548
AGUERO, DORA NELIDA22.041.531
AGUERO, ROBERTO CARLOS28.192.722
AGUERO REINOSO, CARMEN EDITH36.033.393
AGUILERA, ANGEL DANIEL26.399.547
AGUILERA, ESTELA BEATRIZ17.505.399
AGUIRRE, SILVANA MABEL29.740.139
AHUMADA, ELISA DE LOS ANGELES35.849.035
AHUMADA, LAURA NOELIA28.645.089
ALCARAZ, ALDO SILVERIO22.597.660
ALCARAZ AGUERO, JESICA PAOLA33.185.628
ALCARAZ FARIA, SANDRA LORENA29.270.256
ALDAY CHAVES, MARIO ALBERTO18.233.403
ALLENDE, RICARDO ALEJANDRO26.611.265
ALLENDES, VALERIA VIVIANA31.979.690
AMANTE, MARIA CRISTINA31.399.673
AMAYA, GLORIA LILIANA22.291.360
AMAYA, ROSA ESTHER12.305.396
ANDRADA, DANIEL EDUARDO29.613.399
ARANCIBIA, DALINDA LUCIA12.156.343
ARANCIBIA, RUBEN DARIO22.904.384
AREYUNA, ALICIA26.287.763
ARREDONDO, VALERIA MABEL28.741.248
ARRIOLA, PEDRO JUAN20.133.163
ARRIOLA VIDELA, CRISTIAN LEONARDO32.215.030
ARRIOLA VIDELA, NORMA ANTONIA28.645.087
ARROLLO ALTAMIRANO, ANGEL OMAR32.214.474
AZCURRA, CECILIA JAQUELINA33.460.664
AZCURRA, CYNTHIA SOLEDAD33.322.130
BAIGORRIA, EDIT MARGARITA12.143.379
BALMACEDA, HECTOR RICARDO31.399.158
BALMACEDA, JOSE EMILIO30.621.472
BALMACEDA, JUAN MANUEL27.682.863
BALMACEDA, MARCELO PASCUAL26.248.568
BALMACEDA, MARIO RUBEN23.735.129
BALMACEDA, ROSALVA SUSANA10.393.449
BALMACEDA FERNANDEZ, GISELA ANDREA33.846.270
BALMACEDA SALAVAGIONE, ELSA BEATRIZ25.938.119
BARRERA, JAVIER FRANCISCO22.690.840
BLANES TEJADA, PAOLA VANESA31.778.923
BRITO, ERNESTO OSCAR18.643.848
BRIZUELA, ROSA DEL VALLE17.205.461
BUSTOS, ELBA LILIA20.133.123
BUSTOS, MARIA DE LOS ANGELES30.242.513
BUSTOS, ORLANDO SAID30.621.448
BUSTOS, OSCAR13.585.287
BUSTOS, VIVIANA DEL VALLE32.215.057
BUSTOS SANCHEZ, LILIAN MARGOT14.613.818
BUSTOS SANCHEZ, MANUEL IVAN22.072.438
BUSTOS VOGT, FLORENCIA GIMENA35.735.376
CABALLERO, LUIS ARIEL23.071.329
CACERES, MARIA CECILIA30.274.136
CACERES, NORMA ESTER30.274.138
CALDERON GUZMAN, SILVANA DEOLINDA34.698.357
CALIVAR CASTRO, VICTOR RAMON22.396.035
CAMARGO SORIA, ERICA ALEJANDRA31.979.602
CAMAYA, NELIDA RAMONA22.416.580
CAMPOS CASTRO, BIBIANA VIRGINIA29.270.276
CARABAJAL, JOSE LUIS32.723.587
CARMONA, MARCOS FABIAN30.768.551
CARRIZO, ALICIA PETRONA20.133.122
CARRIZO, ANIBAL RAFAEL31.098.573
CARRIZO, BENEDICTA GRISELDA13.105.614
CARRIZO, DELIA BEATRIZ22.041.534
CARRIZO, KAREN YAEL35.850.412
CARRIZO, MIGUEL ANTONIO26.434.516
CARRIZO, NOELIA MARINA35.850.493
CASTRO, ARTURO VICTOR14.248.306
CASTRO, CAROLINA LILIANA31.423.606
CASTRO, HORACIO FEDERICO26.740.662
CASTRO, JULIO LUIS14.377.056
CASTRO, SERGIO DAVID32.307.846
CASTRO CORREA, MONICA BEATRIZ17.325.639
CAÑADAS CALIVAR, MARCIA ROMINA33.460.625
CEJAS, ESTELA SANDRA24.972.580
CEJAS, NOELIA BEATRIZ32.902.267
CEJAS TEJADA, VALERIA DEL VALLE30.274.122
CHACON, RAUL ANTONIO17.832.564
CHAVERO C., CARLA ESTEFANIA35.735.440
CHAVES CACERES, NOELIA PATRICIA36.033.398
CORIA, JOSE LUIS17.779.522
CORIA, MARIA LAURA34.696.756
CORIA, MONICA BEATRIZ20.634.585
CORIA, NELIDA SUSANA25.135.050
CORIA, PEDRO ALBERTO26.204.748
CORIA CASTRO, RUBEN IVAN28.888.765
CORREA, WALTER ARMANDO26.434.819
CORREA B, MARIO DANIEL33.460.742
CORTEZ, JOSEFA IRENE20.953.316
CORTEZ, ROSA BEATRIZ26.204.586
CORVALAN, HECTOR JOSE25.550.345
CUELLO, DANIEL GUSTAVO23.791.525
DECIMO, JULIANA YANEL35.850.600
DIAZ, LORENA27.916.516
DIAZ HEREDIA, EDUARDO SEBASTIAN32.215.044
DIAZ VERA, ROBERTO CARLOS21.813.011
DOMINGUEZ MORALES, JUAN EMILIO30.274.266
ECHEGARAY, FLAVIA LORENA25.054.472
ECHENIQUE O., JUAN VICENTE21.182.164
ECHEVARRIA, AMERICA LORENA23.498.278
ELIZONDO, GABRIELA ALEJANDRA35.735.567
ELIZONDO, OCTAVIO JESUS33.322.034
ERASO, GLADYS ARGENTINA23.927.577
ESCARDINO AHUMADA, ISABEL ELINA20.133.176
ESPECHE GUEVARA, CRISTINA VERONICA34.428.304
FARIAS, AURORA FLORENCIA11.731.197
FARIAS, LORENZO CASIMIRO25.135.250
FERNANDEZ, ABEL ERNESTO30.274.103
FERNANDEZ, DELICIA NOEMI22.396.073
FERNANDEZ, LORENA ISABEL26.791.227
FERNANDEZ, MARIA YOLANDA24.316.463
FERNANDEZ, SARA LUCILA18.504.358
FERNANDEZ CHAVERO, ALICIA17.548.424
FERRER MACIAS, MARIA DEL VALLE23.982.696
FLORES, MARIO PAULO23.071.372
FLORES AHUMADA, EDUARDO JOEL30.274.170
FLORES CASTRO, CARLOS JAVIER29.108.851
FLORES CASTRO, MARIA JOSE26.593.123
FRIGUEIRO, ANTONIO ENRIQUE23.043.281
FUNES, CARINA BEATRIZ31.324.244
GALLEGUILLO CEPEDA, ELIANA GABRIELA35.735.487
GAMBOA GUTIERREZ, SONIA AMELIA17.153.069
GARAY, CARLOS ROBERTO8.493.883
GARAY BECERRA, ANALIA AMANDA26.288.287
GARCIA VILLEGAS, OSCAR ANTONIO30.274.298
GARRIDO, VICTOR HUGO23.791.627
GIMENEZ MORALES, LAUREANO21.564.225
GODOY, CRISTIAN GUSTAVO24.735.408
GODOY, HUGO DANIEL23.791.741
GODOY BRIZUELA, RAMON FABIO21.564.206
GODOY TRONCOSO, NATALIA ALEJANDRA32.307.808
GOMEZ, CARLOS HORACIO11.571.271
GOMEZ, MARIA ESTELA24.426.874
GOMEZ CANO, VICTOR ANTONIO23.634.120
GOMEZ PACHECO, ANA MARIA25.991.992
GONZALEZ, CARLOS ALBERTO23.732.743
GONZALEZ HERRERA, JUAN RAMON25.991.937
GUALLAMA, DAVID FERNANDO35.735.520
GUALLAMA, MARCELO MARTIN32.755.826
GUALLAMA, RAMON MARIO28.243.725
GUALLAMA QUIERO, JUAN AMADO32.755.819
GUAQUINCHAY, ALFREDO SEBASTIAN31.778.924
GUAQUINCHAY, SERGIO DANIEL27.276.409
GUERRERO, JUAN CARLOS23.229.464
GUERRERO, MARTA ELISA30.274.153
GUZMAN, NICOLAS RAMON26.360.266
HENRIQUEZ GOMEZ, DANIELA BELEN28.773.629
HEREDIA, FERNANDO SERGIO30.621.313
HEREDIA, HERNAN RODOLFO25.938.862
HEREDIA ECHENIQUE, BLANCA ROMINA33.185.697
HEREDIA ECHENIQUE, JESICA PAOLA35.849.155
HEREDIA QUIROGA, MARIA DE LOS ANGELES24.331.120
HUERTA, JUAN RUBEN17.313.579
IBAÑEZ, MARIA BERTA24.026.480
IBAÑEZ GOMEZ, OSVALDO JAVIER18.643.851
ITURRIAGA RUARTE, GABRIELA MARGARITA29.702.464
JOFRE, BEATRIZ RAMONA24.331.372
JOFRE, CESAR FERNANDO26.791.338
JOFRE, SILVINA VALERIA26.878.167
LEZCANO, MARIA SOLEDAD34.659.708
LIMA, PEDRO GREGORIO11.185.934
LOPEZ IBAÑEZ, MIGUEL26.593.298
LUCERO, IVAN ESTEBAN29.270.202
LUCERO, MERCEDES AGUEDA11.760.048
LUCERO CARMONA, JAQUELINA VANESA30.690.021
LUJAN, VICTOR IGNACIO31.633.533
LUNA, MARIA LUISA31.871.208
LUNA, ROLANDO RODOLFO27.918.350
MANZANO, MIGUEL ANGEL30.419.524
MARIN, VICTOR MANUEL26.931.897
MARTIN, FLABIA KARINA27.686.406
MATAMOROS, LUCIA MERCEDES35.857.048
MENDEZ AHUMADA, MARIA BEATRIZ18.643.674
MERCADO, CARINA VERONICA24.735.479
MESTRE, JOSE LUIS27.682.723
MOLINA, ALEJANDRO14.613.801
MOLINA, DORA ESTHER12.305.367
MONARDES, FACUNDO RAMON33.095.192
MONTAÑO, FABIANA DEL VALLE25.135.316
MORALES CCASTRO, ROSA LIDIA34.916.888
MORALES FIGUEROA, GLADYS BEATRIZ29.702.457
MORAN, GRISELDA VICTORIA35.185.089
MORAN, JOSEFA VICTORIA26.717.775
MORAN, PEDRO ANGEL23.752.186
MORAN, ROSANA25.132.750
MORAN, SEBASTIAN HUMBERTO32.807.950
MORAN, SILVIA MIRYAM18.233.421
MOREIRA, ELBIA ZULEIKA32.755.846
MORENO, JULIO CESAR30.274.292
MOREYRA, MARTIN ISMAEL33.460.663
MUÑOZ, ROBERTO ANTONIO26.740.758
NAVARRO, LORENA DEL VALLE26.611.307
NAVARRO MUÑOZ, MARIANELA ELIZABETH34.698.375
NAVERA, SANTA ANA6.360.197
NIEVAS, MAURICIO FERNANDO26.593.135
NIEVAS, MIRYAM ISABEL24.331.432
NIGRES, RICARDO FELIPE27.760.909
OCHOA, FABIANA NATALIA32.723.508
OCHOA, SERGIO RICARDO30.768.486
OCHOA ARAYA, ELIO JOSE31.442.448
OLIVARES, MONICA PATRICIA29.977.513
OLIVARES M, ROBERTO ANDRES24.038.980
OLIVERA, CESAR DANIEL22.168.816
OLIVERA, ENRIQUETA EUGENIA25.590.424
OLIVERA, RAMON CARLOS24.689.112
OLMEDO, NORMA MARGOT18.233.457
OLMOS, CRISTIAN JESUS DAVID32.755.877
OROPEL CEJAS, ALBERTO ANIBAL25.590.303
ORREGO ORTEGA, RUBEN HORACIO18.233.411
ORTEGA, CRISTIAN GUSTAVO31.085.709
ORTEGA, JUAN RAMON28.040.279
ORTEGA, OSVALDO NICOLAS29.276.310
OSAN, ANA SOLEDAD34.698.352
OSAN, VERONICA ESTHER30.274.183
OTIÑANO SUAREZ, NILDA HAYDEE13.585.190
OVIEDO, CLAUDIO EDUARDO22.957.771
OVIEDO, PATRICIA AZUCENA30.274.263
OZAN, ESTELA MARY23.791.502
PAEZ, MARIA DEOLINDA26.434.674
PALACIO DIAZ, SILVIA DEL CARMEN28.691.822
PAREDES, LAURA VERONICA29.270.278
PASCUAL GARCIA, ELIANA VANESA32.808.343
PEREZ, EDUARDO GUSTAVO20.634.542
PEREZ, ENZO IVAN26.593.217
PEREZ, LAURA JESICA30.501.481
PEREZ, MARIO EDUARDO27.260.805
PEREZ, ONOFRE FRANCISCO6.767.120
PEREZ, ROBERTO NICOLAS4.626.561
PIZARRO, CRISTIAN JAVIER31.399.193
PIZARRO, MARISA NOEMI27.196.529
QUIROGA, ALFREDO DANIEL25.937.963
QUIROGA, CARLOS SANTIAGO23.752.136
QUIROGA, DOMINGA ISABEL32.215.071
QUIROGA, ESTELA BEATRIZ23.071.342
QUIROGA, NORMA NOEMI28.913.870
QUIROGA AGUERO, EUSEBIO ROLANDO32.307.813
QUIROGA MIRANDA, RAUL ARMANDO29.226.308
QUIROGA MIRANDA, ZULMA EDITH18.233.401
QUIROGA P., DOLORES BEATRIZ.29.270.260
QUIROGA RAMOS, JESICA VANESA33.322.198
RAMIREZ, MIGUEL ANGEL30.621.413
RAMOS, CLAUDIA MARIELA32.307.823
REINOSO, VANESA YANINA30.274.219
REINOSO CORTEZ, GABRIELA ESTER28.040.684
REINOSO CORTEZ, RAMIRO FRANCISCO31.779.000
RETA, ANA ELIZABETH33.322.003
RETA, ENRIQUE RODOLFO29.276.330
RIVERO, JOSE AGUSTIN12.363.068
RIVEROS ECHAVERRIA, DANIEL EDUARDO22.904.400
RIVEROS GOMEZ, ADRIANA GRACIELA21.813.004
RIVEROS GOMEZ, CRISTIAN EDUARDO31.085.726
ROBLES ZALAZAR, MIRTHA ANALIA31.278.248
RODRIGUEZ, WILSON LEONARDO29.702.475
RODRIGUEZ CORZO, LAURA MERCEDES32.210.578
ROJAS ECHENIQUE., ELIZABETH INES33.234.184
ROMERO AGUIRRE, ANA MARIA21.813.069
ROSALES, NORMA GLORIA16.511.952
ROSEL, SILVIA NOEMI18.380.343
SAAVEDRA, OSCAR SANTIAGO20.953.378
SAAVEDRA, OSVALDO DANIEL26.593.197
SAAVEDRA, SERGIO JAVIER22.291.330
SALDAÑA, TOMAS RAMON17.779.537
SALINAS, CLARA ROSA10.145.655
SALINAS QUIROGA, FEDERICO MARCELO32.447.351
SANCHEZ, ALBERTO OSVALDO29.690.977
SANCHEZ, LAURA SABRINA28.744.502
SANCHEZ LLUBEL, JOSE LUIS18.233.444
SANCHEZ PACHECO, LEONOR MARCELA26.511.105
SANCHEZ YUBEL, MARCELO DANIEL20.634.495
SANTANA, VERONICA NOEMI29.977.735
SEGURA PENZ, SOFIA VERONICA30.768.544
SEPEDA, GABRIEL18.233.497
SEPEDA AZCURRA, IVANA NATALI31.979.337
SILVA, GERARDO DAVID32.084.181
SILVA, MARIO ARIEL30.274.168
SORIA CALDERON, FABIAN ARIEL35.735.386
SOTO TORRES, JUAN ANTONIO31.130.829
STORNIOLO SOLERA, MARTIN ALBERTO26.791.613
TALQUENCA, GUSTAVO WALTER26.611.472
TEJADA, EMANUEL HIPOLITO29.702.448
TEJADA, YOLANDA ISABEL12.305.245
TEJADA ROMERO, CARLOS ALBERTO33.185.670
TEJADA ROMERO, PAOLA FABIANA31.979.627
TEJADA SORIA, GONZALO RUBEN33.185.657
TELLO, GABINA MARIA4.435.370
TELLO CHIRINO, DANIELA CLAUDIA34.428.275
TOBARES, CLAUDIA CARINA28.645.092
TOBARES, MYRIAM MABEL26.434.926
TOBARES M., LUIS DARIO29.407.844
TORRES, ALICIA DEL CARMEN10.031.760
TORRES, JUAN ALEJANDRO28.841.770
TORRES, JUAN CARLOS31.778.905
TORRES, JUAN JOSE25.195.984
TORRES, LORENA ALEJANDRA27.276.036
TORRES, SERGIO CARLOS24.879.873
TORRES YACANTE, LUCIA DEL VALLE32.807.714
TRIGO FUNES, CARINA ALEJANDRA24.735.229
VALENZUELA, MARIA CRISTINA23.257.091
VARGAS, FANNY NOEMI20.935.952
VARGAS, JOSE ARGENTINO24.480.564
VERA, CEFERINO20.480.096
VERA AVILA, NELSON JOSE25.991.781
VIDELA, ARTURO ALEJANDRO28.913.893
VIDELA, DALINDA GLADYS13.105.732
VIDELA, MARIA DE LOS ANGELES33.460.655
VIDELA, RAFAEL EDUARDO24.331.289
VIDELA GRANADO, FRANCISCO ESTEBAN29.613.315
VILLAFAÑE, LORENA PATRICIA31.633.750
VILLARREAL, YAMILA BEATRIZ38.463.758
VILLEGAS RIVEROS, JAVIER IVAN28.913.885
YBAÑEZ, VALENTIN20.579.244
YÑON QUIROGA, CEFERINO MANUEL23.498.239
ZALAZAR, MARIA SOLEDAD36.415.293
ZARATE, CARLOS JAVIER28.741.249
ZARATE, PAMELA LUCIANA36.033.378
ZEBALLE VILLEGAS, ALEJANDRA ANABEL35.185.019
ZEBALLOS, VICTOR HUGO12.156.312
Grupo 3. General hasta 7 años de antigüedad , 16 Viviendas, 579 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, AYELEN LAURA40.229.128
ABALLAY, ROMINA NANCY32.690.028
ABALLAY, SILVIA DEL CARMEN35.849.090
ABALLAY TORRES, IVANIA CELINA23.752.132
ACOSTA, MARIA20.545.231
ADARO GARCIA, ELIANA DENISA38.595.007
AGUERO, MILAGROS CAROLINA42.712.118
AGUERO, YANINA ALEJANDRA28.841.642
AGUERO RIVERO, OSCAR ARGENTINO13.585.103
AGUILERA, GABRIEL EDUARDO35.857.036
AGUILERA, MERCEDES DOMINGA4.524.997
AGUIRRE, SILVIA VIVIANA25.590.555
AGUIRRE CARRIZO, DAYANA GRISELDA36.253.975
AGUIRREZ, VALERIA YANINA29.226.357
AHUMADA, FERNANDA ISABEL32.807.930
AHUMADA, MALENA DE LOS ANGELES39.994.290
AHUMADA, VANESA BELEN35.857.010
AHUMADA, WILSON DAVID31.979.626
AHUMADA ALCARAZ, EMILIA DE LOS ANGELES34.698.306
ALANIZ, FLORENCIA CAROLINA42.207.121
ALCARAZ, ERICA AYELEN39.994.230
ALCARAZ, RICARDO RAMON24.331.228
ALDAY RAMOS, YANINA ALEJANDRA39.994.231
ALEZ, JACINTO DIEGO34.243.045
ALLAYME, ANALIA DAYANA46.804.294
ALLENDE, ELENA CAROLINA37.924.526
ALLENDE, MAYRA JACQUELINE32.755.813
ALTAMIRANO, LAURA DEOLINDA31.098.524
ALVAREZ MORALES, EMILSE JAQUELINA37.924.427
ALVAREZ OCHOA, MAYRA ELIZABETH39.791.359
ALVAREZ OCHOA, PAOLA GISEL35.849.091
ALVAREZ RIVEROS, CRISTIAN NICOLAS35.849.167
ALVORNOZ FUNES, MIGUEL EUSEBIO26.931.887
AMAYA, JULIAN ALBERTO13.585.041
ANDRADA, ARIEL REYES33.460.657
ANDRADA FERNANDEZ, REINA YSABEL35.735.493
ANTUNES CASTRO, ANAELIZABETH35.736.835
APEZ CHIRINO, AMELIA YAEL35.849.088
ARANCIBIA VERA, MIRIAN DEL ROSARIO41.598.330
ARAVENA, RODOLFO EXEQUIEL35.735.408
ARAVENA BECERRA, MELANIA YASMINA39.994.291
ARAYA ECHENIQUE, ESTER SOLEDAD35.735.468
ARGUELLO G., SANDRA BETRIZ22.597.674
ARGUELLO GONZALEZ, ARACELI TAMARA40.470.207
ARIZA, ESTELA BEATRIZ23.733.118
AZCURRA, LAURA ANGELINA35.849.043
AZCURRA, MICAELA GISEL38.462.489
AZCURRA, OSVALDO DARIO28.040.931
BAEZ, MARICEL TAMARA40.265.766
BAEZ M., SILVINA ELIZABETH33.846.364
BAIGORRIA MORALES, MIRNA YANINA29.270.204
BALMACEDA, CARLA ANTONELLA35.857.139
BALMACEDA, DELIA ROMINA33.460.648
BALMACEDA, LAURA SOLEDAD36.033.385
BALMACEDA, PAMELA GISEL35.850.580
BALMACEDA AHUMADA, CINTIA DANIELA37.924.460
BALMACEDA QUIROGA, CLARA MABEL33.460.767
BALMACEDA RUARTES, SILVINA ELIANA40.470.891
BALMACEDA VARGAS, MARIBEL ESTELA39.994.255
BARRERA, ESTEFANIA JOHANA38.594.365
BARRERA RETA, GISELA CARINA36.033.357
BARROZA, CLAUDIA SONIA22.959.604
BECERRA, GISELLE DEL VALLE42.334.878
BECERRA, MICAELA ELVA42.356.534
BLANES TEJADA, ANA MARIA37.647.136
BONILLA SANCHEZ, CAMILA YEMINA38.219.070
BONILLA SANCHEZ, GISELLA BELEN38.463.865
BRITO, YESICA ROSA38.460.325
BRIZUELA, JOHANA BELEN38.592.833
BUSTAMANTE, BEATRIZ ELIZABETH35.735.458
BUSTAMANTE, STEFANIA DEL CARMEN40.728.869
BUSTOS, JOHANA BELEN45.635.026
BUSTOS, MILAGROS ESTEFANIA45.635.027
BUSTOS, NADIA ELISA40.367.894
BUSTOS, TAMARA MARIANELA43.839.232
BUSTOS AGUILERA, BRISA43.058.726
BUSTOS AHUMADA., YESICA ERICA37.647.174
BUSTOS VOGT, BRAIAN EXEQUIEL38.219.491
CABALLERO, MARIA MABEL23.229.413
CABALLERO ESCARDINO, EMILSE DEL VALLE35.849.127
CABAÑEZ, ANA CLARA37.834.000
CACERES, DANIELA ESTER40.265.711
CACERES RUARTE, FRANCO GASTON29.702.453
CAJAS HUERTA, JOHANA SOLEDAD33.460.714
CALIVAR, JUANA MARGARITA22.597.652
CALIVAR, VICTOR HUGO31.778.964
CALIVAR GONZALEZ ., ANALIA RAMONA38.595.295
CALIVAR NIEVAS, MARIA CELESTE42.356.527
CALVIÑO, LUIS MANUEL37.308.728
CAMPOS, MELINA GISEL42.633.062
CAMPOS, NANCY28.845.019
CAMPOS CASTRO, YOHANA PAMELA35.849.069
CARAVAJAL OLIVARES, RICARDO ARIEL27.548.570
CARAVAJAL OLIVARES, SILVANA LORENA25.821.856
CARRIZO, ELIZABETH JENNIFER32.755.833
CARRIZO, NATALIA NOEMI33.585.393
CARRIZO, YESICA YOHANA35.023.577
CARRIZO MONTAÑA, ALEXIS GABRIEL33.460.705
CARRIZO OLMEDO, LUCRECIA PATRICIA37.646.717
CASTILLO, DAIANA ELISABET37.648.630
CASTILLO, GERARDO AGUSTIN37.925.424
CASTRO, ANDREA AYELEN41.122.701
CASTRO, DANIELA ROCIO37.832.815
CASTRO, JESSICA37.009.764
CASTRO, MARIA18.856.246
CASTRO, MARIA CECILIA30.621.450
CASTRO, MIRIAN ALEJANDRA35.850.569
CASTRO, ROMINA ANABEL41.122.721
CASTRO CORREA, OMAR HUMBERTO23.791.745
CASTRO MORAN, CAROLINA ELIZABETH38.463.713
CASTRO T, YULIANA39.012.124
CEJAS, MARIA DEL CARMEN23.791.769
CEPEDA, FLORENCIA ANALIA40.368.417
CEREZO CORTEZ, CRISTIAN JAVIER31.098.526
CHACON, ADRIANA PAOLA28.841.632
CHACON, YAMILA GISEL41.830.701
CHACON FLORES, FRANCO DAVID41.468.011
CHAVES, CIPRIANA ELIZABETH32.723.509
CHAVES CARRIZO, STELLA40.470.909
CHAVEZ, FAVIO22.396.093
CHAVEZ, TATIANA AGUSTINA YAEL40.470.902
CHAVEZ OLIVARES, FLAVIA JACQUELINE35.735.563
CHAVEZ RIVEROS, MARIA DEL CARMEN38.462.249
CHAVEZ SUAREZ, ANA ROCIO42.250.093
CHIRINO CORREA, RAQUEL ELISA26.248.562
CONTRERAS, ANALIA JESICA31.778.990
CORDOBA, CELIA ROCIO36.253.956
CORDOBA, LORENA GLORIA35.849.057
CORIA SILVA, MARCIA LORENA36.034.127
CORREA, MARIA DEL VALLE39.994.263
CORREA, MARIANA DANIELA35.853.275
CORREA, MIRIAN ALEJANDRA42.081.055
CORREA, ROMINA CELIDE36.416.811
CORTEZ QUIROGA, FABIAN33.322.093
CORTEZ REINOSO, ALEJANDRA BEATRIZ38.079.084
COSTA LUCERO, RICARDO ANDRES34.698.311
CUELLO, ANDREA YANEL39.425.350
CUELLO, DEOLINDA DEL CARMEN36.252.282
CUELLO, JUANA5.680.900
CUELLO, PAOLA CECILIA35.023.615
CUELLO, VANESA ALEJANDRA45.980.953
CUELLO PEREYRA, ZULEMA SARA31.399.534
DIAZ, ANABEL NOELIA38.649.251
DIAZ, CINTHIA MARCELA34.698.331
DIAZ, DORA ESTHER11.333.088
DIAZ, FRANCO DARIO34.698.245
DIAZ, KATHERINA AYELEN41.531.735
DIAZ, LEONELA YANINA35.849.082
DIAZ, MARIA LAURA35.849.009
DIAZ, MELANI AYELEN38.462.783
DIAZ, ROMINA DEL CARMEN38.219.415
DIAZ, XIMENA ANTONELLA39.792.704
DIAZ BUSTOS, MARICEL AGOSTINA VANESA42.250.086
DIAZ NUÑES, MONICA MARIELA26.930.841
DIAZ OZAN, BARBARA FABIANA38.462.825
DIAZ SUAREZ, GRISELDA MARIBEL38.460.625
DIAZ SUAREZ, YAMILA42.287.597
ECHENIQUE, GIMENA38.462.069
ECHENIQUE, JUAN FEDERICO37.648.038
ECHENIQUE, MARIANELA ALEJANDRA38.463.744
ECHENIQUE ORTIZ, MARCELA DEL CARMEN33.460.744
ECHENIQUE ORTIZ, TERESA ROMINA41.270.564
ELIZONDO, MARIA ALDANA39.956.792
ELIZONDO TRIGO, FABIAN ALEJANDRO35.735.405
ELIZONDO TRIGO, KAREN ROMINA36.033.383
ERAZO, MARIA BELEN44.127.730
ESCARDINO, PABLO FABIAN39.182.445
ESCUDERO, L.BRAIAN IVAN E.40.470.166
ESCUDERO, MARCELA DEL VALLE37.649.185
ESCUDERO, MARIA LORENA28.876.269
ESCUDERO CAMARGO, GIMENA DEL CARMEN41.122.707
ESCUDERO CAMARGO, ROCIO DANIELA38.463.885
ESPINOSA, NORMA EDITH20.279.663
ESPINOSA ARAYA, EDUARDO DAVID33.460.737
ESPINOSA PEREZ, LEONARDO JAVIER37.924.478
ESPINOZA MERCADO, TAMARA MICAELA40.470.506
ESPINOZA VARGAS, ANIA MAGALI33.289.840
FALCON, ANGELA VICTORIA33.321.993
FALCON, CRISTINA DEL VALLE31.278.203
FALCON, MAIRA ANALUZ35.735.588
FARIAS V, SOLEDAD Y42.712.107
FARIAS VELARDEZ, JUAN ALEJANDRO31.979.679
FARIAS VELARDEZ, ROMINA DEL VALLE39.651.304
FERNANDEZ, CRISTINA VIVIANA35.067.392
FERNANDEZ, MATIAS ALBERTO39.008.172
FERNANDEZ, MICAELA TAMARA38.219.468
FERNANDEZ, PATRICIA PAOLA30.242.538
FERNANDEZ, PAULA NICOLE40.592.150
FERNANDEZ, SONIA VANESA27.916.523
FERNANDEZ, VIOLETA BEATRIZ20.133.373
FERNANDEZ CORREA, EMILCE ANDREA33.460.679
FERNANDEZ CORREA, RODOLFO GASTON32.215.020
FERNANDEZ MUÑOZ, YANINA MARIELA27.685.494
FERNANDEZ SORIA, MARIANA GISELA35.849.138
FERRER, GONZALEZ VICENTE38.463.786
FERRER CALIVAR, YESICA ROMINA35.849.063
FIGUEROA, LAURA VICTORIA33.743.099
FLORES, ARMANDO LEANDRO33.185.640
FLORES, BETTIANA JANET36.253.915
FLORES, CECILIA JULIETA43.764.268
FLORES, CLAUDIA VANESA36.253.950
FLORES, CRISTIAQN SEBASTIAN32.227.094
FLORES, ERICA GEMA28.040.276
FLORES, FERNANDA42.250.077
FLORES, LEONARDO JOEL35.735.364
FLORES, MARIA INES38.079.037
FLORES, ROMINA MARIEL42.081.054
FLORES, ROSA FANNY17.153.056
FLORES, SANDRA MARIELA25.622.242
FLORES LLAMAS, MARIA DANIELA33.322.023
FUNES, ELISA DEOLINDA37.833.916
FUNES CASTRO, RODOLFO LEONARDO38.079.064
GALLARDO CAMAYA, HEMILCE EVELYN37.924.469
GALLARDO ORTEGA, MARIO HECTOR18.077.634
GALLEGUILLO, ANA MICAELA41.598.308
GALVAN, ALLEJANDRA ANALIA31.399.120
GALVAN, SILVIA DEL VALLE35.735.361
GARAY, FELIPE MELCHOR18.233.430
GARAY, NANCY BEATRIZ22.690.813
GARAY, ROCIO SOLEDAD35.857.112
GARAY THEBAULT, FEDERICO EXEQUIEL35.849.156
GARBEROGLIO, SILVIA MERCEDES23.381.818
GARCIA, FERNANDEZ LOURDES40.470.846
GARCIA, HERRERA TAMARA41.468.027
GARCIA DIAZ, CECILIA VALERIA35.510.553
GARCIA GIL, VALERIA LORENA29.702.456
GIMENEZ SILVA, ELIANA MARISEL35.735.454
GIMENEZ SILVA, HUGO DANIEL34.696.917
GIMENEZ SILVA, VERONICA SUSANA35.857.051
GODOY, LUCIA INOCENCIA6.517.968
GODOY, MARCELA IRENE23.229.439
GODOY, MARIA DEL VALLE22.959.827
GODOY, MICAELA JANET37.924.528
GODOY COMAS, MARICEL RUTH35.850.559
GODOY ORTEGA, CELESTE SOLEDAD35.850.544
GODOY TRONCOSO, CRISTINA JANET36.253.854
GODOY TRONCOSO, JOHANA CAROLINA35.735.557
GOMES, EVELYN ELIZABETH38.079.057
GOMEZ, LUCAS EMANUEL33.582.879
GOMEZ, MARIQUENA39.009.419
GOMEZ VERA, MAURO JAVIER33.185.604
GOMEZ GOMEZ, LUCAS SAUL36.033.337
GONGORA, ROMINA AYELEN40.369.119
GONZALEZ, JOSE WALTER31.888.050
GONZALEZ, MARIANELA ESTEFANIA34.698.303
GONZALEZ, PAOLA BETIANA42.334.898
GONZALEZ, VANESA ELIZABET35.318.997
GONZALEZ, YANINA ADRIANA DEL VALLE35.849.497
GONZALEZ FLORES, ANTONIA DEOLINDA31.098.483
GONZALEZ NIEVAS, MARTA MARIBEL36.253.902
GONZALEZ VIDELA, LUIS GABRIEL32.723.511
GUALLAMA, LORENA ADRIANA34.428.363
GUALLAMA, LUIS AGUSTIN36.423.860
GUALLAMA, MANUEL ALEJANDRO37.924.532
GUALLAMA, MARIA BELEN39.425.777
GUALLAMA GODOY, LILIANA LUCIA21.166.076
GUAQUINCHAY, GABRIELA DANIELA38.463.741
GUAQUINCHAY, RAFAEL ANGEL29.276.333
GUAQUINCHAY IBAÑEZ, VERONICA MARIELA33.185.688
GUERRA, WALTER ANDRES33.322.040
GUTIERRES, MIRNA AIDA22.597.672
GUZMAN, VICTOR HUGO39.010.266
HEREDIA, SEGUNDO IGNACIO6.723.317
HEREDIA S., MAGALI RAQUEL40.591.746
HERREDIA, OSCAR JONATAN33.322.138
HERRERA, DANIELA VANESA35.938.213
HERRERA, YAMILA BELEN35.185.047
HUERTA, MONICA SUSANA14.248.357
IBAÑEZ, KAREN MARLEN39.425.721
ICAZATTI HERRERA, SILVIA DEL CARMEN26.360.051
ILLANES CHAVEZ, ELIANA GISELA33.322.042
IÑON, AGUSTINA ELIANA39.651.397
IÑON, DANIELA ANGELA35.857.181
IÑON, F. DARIO ALEXANDER33.322.059
IÑON, MIGUEL ANGEL26.611.024
IÑON, YANEL ALEXANDRA35.849.157
IÑON QUIROGA, WASHINGTON CESAR39.010.370
JARA, BARBARA ROMINA36.253.946
JARA, RUBEN DAVID40.265.707
JERALDO, ROCIO JOHANA33.185.699
JOFRE GOMEZ, ANTONIA CARINA26.740.533
JUAREZ FERNANDEZ, CLAUDIA SOLEDAD30.271.126
JULIO REYES, ALEJANDRO EMANUEL31.979.697
LARA, SANDRA DANIELA37.650.110
LCARAZ, SANTIAGO LORENZO12.156.377
LEGUIZA, MARIA DEL CARMEN37.924.564
LEGUIZA GUTIERREZ, CECILIA PAMELA35.850.430
LEGUIZA GUTIERREZ, DEBORA ANDREA32.755.818
LEIVA, MARIA BELEN38.463.883
LEPEZ, TERESA YANINA34.428.302
LEZCANO, CESAR ROLANDO23.634.993
LOBOS ESCUDERO, MARIBEL DEL VALLE39.651.301
LOPEZ CUELLO, MONICA DANIELA25.573.537
LOPEZ MARTINEZ, RAFAEL EDUARDO24.091.293
LUCERO, BEATRIZ EMILSE38.463.891
LUCERO, ELISA MARIANELA40.470.929
LUCERO, ESTELA38.595.243
LUJAN, ANGELICA LILIANA28.040.280
LUJAN, MARIANA GISEL36.033.355
LUNA HEREDIA, JOSE JESUS34.698.346
MACIAS, JOSEFA ROSANA35.850.565
MALLA AHUMADA, SANDRA MARIBEL35.852.787
MARIÑO, DAYANA JESUS39.396.939
MARIÑO, MARIA JAQUELINA41.750.567
MARIÑO BAEZ, MELINA GISEL40.592.131
MARIÑO BAEZ, YAMILA NOELIA38.219.453
MARTINEZ, GERARDO OSVALDO17.634.996
MARTINEZ, MARIA ESTHER38.217.157
MARTINEZ, MONICA21.611.678
MATAMOROS, SANTOS EVARISTOS12.893.723
MATAMOROS MORAN, YANINA PAMELA33.460.639
MAZA NIEVAS, LEANDRO RAUL39.651.865
MEDINA, NAHUEL ANDRES36.543.817
MELIAN FERNANDEZ, DANIELA DEL VALLE39.009.466
MENDEZ ALVAREZ, BEATRIZ ELIZABETH34.698.237
MERCADO, GISEL DEL ROSARIO35.849.039
MOLINA, DALMIRO HECTOR30.552.217
MOLINA, ROSA BEATRIZ21.182.261
MOLINA, RUBEN AMERICO29.613.355
MOLINA, VERONICA MAGDALENA29.231.347
MOLINA, YESICA VALERIA35.850.484
MOLINA, ZULMA IRENE26.791.251
MOLINA SEPEDA, ADRIANA NOELIA39.651.343
MORALES, CARMEN MILAGROS40.592.996
MORALES, CINTIA YOLANDA33.460.779
MORALES, CYNTIA MARINA35.857.123
MORALES, GISEL MALENA41.270.555
MORALES, GLADYS SOLEDAD34.428.342
MORALES, HECTOR JAVIER35.735.516
MORALES, JOHANA EMILSE39.956.388
MORALES, LUCRECIA MATILDE43.555.659
MORALES, MARISEL39.792.748
MORALES, NILO ALFREDO26.204.449
MORALES, TERESA21.564.283
MORALES, YESICA INES35.850.551
MORALES CASTRO, JOSE AMADOR35.857.104
MORALES GUITIERREZ, VANESA ZULEMA37.924.318
MORALES SALGADO, JESICA VALERIA33.185.620
MORAN, DEOLINDA ESTHER22.690.821
MORAN, JUAN MARCELO33.460.668
MORAN, LEONELA MICAELA39.007.869
MORAN, MARISOL39.956.143
MORAN, MIGUEL ANGEL22.597.653
MORAN, VICTOR DANIEL32.374.997
MORAN GIMENEZ, EMILCE NOEMI DEL VALLE41.830.725
MORAN MOLINA, DEOLINDA ELIZABETH35.735.369
MORAN MOLINA, TANIA ANABELA37.647.143
MORAN T, GLORIA CRISTINA33.322.041
MORAN TAPIA, LAURA GISEL38.219.490
MORENO, GISELA GEMA31.278.276
MORENO, NANCY BEATRIZ30.151.688
MORENO AHUMADA, CINTHYA TATIANA32.723.541
MORENO MORAN, MARIA LUISA32.215.067
MOREYRA AHUMADA, MARCELA ALEJANDRA35.849.052
MOREYRA AHUMADA, VALERIA YOLANDA37.924.470
MOYANO, JOSE LUCAS38.077.029
MOYANO, PATRICIA ALEJANDRA23.493.087
MOYANO, VERONICA DEL VALLE35.849.061
MURUA, LAURA DEOLINDA32.215.092
MUÑOZ, ALEXANDER IVAN37.650.311
MUÑOZ, ANDRES IVAN34.698.302
MUÑOZ, BRAIAN JESUS39.651.231
MUÑOZ, MARIANA ESTELA36.253.912
NARANJO, ANTONIO RICARDO21.935.513
NARANJO, EMANUEL ANTONIO34.698.300
NARVAY CALIVAR, LEANDRO GABRIEL38.595.152
NAVARRO, MARIA DE LOS ANGELES38.079.014
NAVERA, ISIDORA ROSA11.006.956
NIEVAS, ANDREA FLORENCIA46.933.177
NIEVAS, DANIELA NOEMI41.774.540
NIEVAS, DEOLINDA DOLORES38.463.842
NIEVAS, ESTELA RAMONA22.904.343
NIEVAS, MICAELA DAYANA41.774.541
NIEVAS, RAMONA ALEJANDRA30.274.299
NUÑEZ SEGURA, PRISCILA EDITH37.271.580
OCHOA, ALICIA SOLEDAD39.425.395
OCHOA, CELINA MARIANELA31.979.303
OCHOA, DAIANA VIRGINIA41.142.812
OCHOA, GUILLERMO AGUSTIN30.274.107
OCHOA, GUSTAVO FABIAN38.079.003
OCHOA, LEONARDO ROBERTO38.079.066
OCHOA, MARCOS DANIEL28.646.033
OCHOA, ROSANA DEL VALLE31.085.712
OCHOA, VIVIANA CARLINA29.034.547
OCHOA, YESICA BELEN40.470.892
OCHOA BLANES, MARIA MILAGROS45.212.690
OCHOA BUSTOS, FLORENCIA EDITH39.792.723
OCHOBA, DEBORA ELIZABETH33.679.996
OCHOBA GUALLAMA, YESICA MARIA35.850.477
OLIVARES MOLINA, GABRIELA ROSANA28.958.984
OLIVERA, ROSA DEL CARMEN34.198.895
OLIVERA GARAY, DIEGO HERNAN36.033.339
OLIVERA GONZALEZ, ORIANA ELISA40.470.983
OLIVERA MOLINA, CECILIA SOLEDAD35.848.918
OLIVERA MOLINA, ROSA ANALIA33.460.762
OLIVERA PAEZ, MARIA GEMA31.979.648
OLIVERA PAEZ, MAURO RUBEN36.253.868
OLMEDO, LORENA ANDREA28.243.258
OLMEDO BUSTOS, PAULA YAMILA38.463.738
OLMEDO FUNES, NOEMI DEL CARMEN33.679.921
OLMOS, ROQUE CEFERINO24.735.438
OROPEL RIVERO, NATALI GISELA30.768.359
ORREGO, PAULO ALEJANDRO32.755.854
ORTEGA GONZALEZ, GISELA DEL CARMEN36.253.997
ORTIZ, NATALIA SOLEDAD30.274.246
OVIEDO, NICOLASA RAMONA17.313.593
OVIEDO PEREZ, SOLANGE MARIANA38.079.044
OVIEDO PEREZ, STEFANIA LAURA34.698.388
OVIEDO PEREZ, TATIANA ALEJANDRA33.322.103
OYOLA, ELENA26.391.850
OYOLA, JOSE LUIS27.133.727
OYOLA, YESICA ROXANA35.849.139
OZAN MOLINA, YAMILA GABRIELA40.470.838
PACHECO, TERESA LEONOR13.335.855
PALACIOS, MARIANELA EMILSE39.994.229
PALACIOS, MARISOL CELESTE39.012.083
PAREDES, NOELIA CARISA38.079.028
PAREDES LUNA, BELEN AZUCENA41.701.430
PAREDES LUNA, JUANA IRIS33.475.012
PASTEN, MARIA PATRICIA39.425.753
PENZ CELAN, JESICA YAMILA33.185.637
PENZ CELAN, JOHANA MICAELA34.698.297
PERALTA BARRERA, FRANCO DANIEL32.723.518
PERALTA CASTRO, DARIO ARIEL27.260.884
PERALTA MESTRE, BRUNO EXEQUIEL33.322.053
PEREYRA MANGUEZ, JAVIER NICOLAS30.274.243
PEREZ, MAISA GISEL34.698.240
PEREZ, MARIBEL DALMA38.219.390
PEREZ, NANCY CECILIA18.643.834
PEREZ BARBERO, CRISTIAN GABRIEL34.698.361
PEREZ BARBERO, JOHANA GABRIELA37.647.101
PEREZ CUELLO, MARCELA LETICIA22.904.314
PEREZ SORIA, CLAUDIA DEL VALLE23.982.688
PEÑALOZA, MARIA LUJAN40.367.705
PINTO, JORGE CEFERINO21.813.095
PIZARRO, YANINA SOLEDAD40.633.353
PLAZA MOLINA, ESTEBAN SEBASTIAN36.251.087
PONCE, MARIA DE LOS ANGELES30.621.398
PONCE, RITA ELSA35.185.004
QUEVEDO E., ERICA ELIANA36.033.343
QUINTERO, DANILA ROSA29.977.709
QUINTEROS, A. FEDERICO A.37.924.555
QUINTEROS ALVORNOZ, AMELISA NOEMI39.009.442
QUIROGA, C. MARIA GIMENA37.924.588
QUIROGA, MARIA34.428.374
QUIROGA, MARIA ESTELA17.640.295
QUIROGA, MARIO ALBERTO29.174.207
QUIROGA, MAURICIO GABRIEL35.849.134
QUIROGA, YANINA MICAELA34.428.312
QUIROGA F., MAIRA LUISA45.212.699
QUIROGA PEDRON, ROBERTO DAVID29.702.498
QUIROGA TERRERA, VALERIA VANESA38.219.493
QUIROGA VELARDEZ, ROCIO DEL VALLE38.079.005
RAMIREZ, LORENA DEL VALLE27.849.073
RAMOS, IVANA GRACIELA29.270.300
RAMOS, RAUL JORGE35.849.181
RAMOS CACERES, MONICA BEATRIZ38.219.410
RAMOS TORRES, CRISTINA LEONOR30.621.453
REINOSO, GABRIELA32.307.899
REINOSO, REGINA FRANCISCA24.331.196
REINOSO BARRERA, NADIA MABEL39.990.949
REINOSO BUSTO, BIANCA SOL39.009.463
REINOSO CORREA, ALICIA NELIDA31.098.568
REINOSO CORREA, SILVINA ANTONIA35.735.370
REINOSO DIAS, YAMILA38.463.715
RETA VIDELA, . EVELIN DAYANA39.792.788
REYES ECHENIQUE, BETIANA MABEL34.698.327
REYNOSO, SILVIA BEATRIZ14.248.231
RICARTE MANRRIQUE, LOLA NANCY14.248.470
RIOS, ANA EVANGELINA38.462.711
RIOS SEGURA, CELESTE GISEL41.909.054
RIVAS, ADRIANA ANTONIA31.979.348
RIVEROS, HILDA DEOLINDA23.922.305
RIVEROS GOMEZ, MARCELA EDITH33.321.940
RIVEROS GOMEZ, NORMA LAURA31.399.192
ROBLE CALIVAR, MILAGROS ISABEL41.830.744
ROBLES, MARIA ANA5.940.603
RODRIGUEZ, CINTIA GRISELDA33.322.020
RODRIGUEZ, DIEGO CRISTIAN28.005.828
RODRIGUEZ, ERICA VANINA38.463.900
RODRIGUEZ, ROSANA DEL VALLE32.755.860
RODRIGUEZ CARAVAJAL, MARIA BELEN36.253.856
ROJAS, CLAUDIA BEATRIZ30.274.208
ROTTEN ECHENIQUE, MARIA CELESTE34.698.232
RUARTE VARGAS, MATILDE RAMONA28.040.026
SAAVEDRA, ANTONIA VANESA31.098.497
SAAVEDRA, CESAR DARIO32.215.050
SAAVEDRA CABALLERO, MARIA CONCEPCION35.511.321
SAAVEDRA TELLO, CAREN MICAELA38.218.971
SALINAS, LUCIA VIVIANA22.072.437
SANCHEZ, JORGE LUIS32.878.172
SANCHEZ, JOSE SERAFIN6.769.294
SANCHEZ, LORENA ANDREA39.651.368
SANCHEZ, MALENA MARIA41.598.314
SANCHEZ, MARIA ALEJANDRA32.689.147
SANCHEZ, WILSON NATANEL37.741.638
SANCHEZ CARRIZO, GISEL ALEXANDRA38.463.779
SANCHEZ LUCERO, GABRIELA AYELEN37.833.668
SANDOBARES, RUBEN DARIO35.857.126
SANTANA, ROMINA BEATRIZ38.462.232
SANTANA VARGAS, ANGELICA MICAELA37.924.530
SANTANDER ALVAREZ, MYRIAM FABIANA33.322.106
SANTIÑAQUE DELLA BERNARDA, JULIETA37.506.792
SCELLATO, JUAN JOSE7.807.372
SEGURA GUZMAN, ALEJANDRA PATRICIA26.593.050
SEGURA GUZMAN, YANINA GISEL37.924.412
SEPEDA CALVO, ROSA TALIA42.990.405
SILVA, ROSA ELIZABETH27.488.556
SILVA, ROXANA ESTELA21.564.268
SISTERNA LUCERO, CECILIA MIRYAM35.850.499
SORIA GARAY, ELSA DEL ROSARIO38.591.790
SOSA, ALEJANDRO MARTIN24.331.021
SOSA, VERONICA DEL VALLE46.258.932
SUAREZ, MARIA DEL CARMEN23.752.104
SUAREZ BELLI, CECILIA YAMILA34.243.225
SUAREZ OYOLA, GISELLA FABIANA40.470.841
SURBANO PINTO, DAYANA BELEN39.011.065
TALQUENCA RIVEROS, VERONICA BEATRIZ29.702.474
TAPIA, ROXANA MILAGROS42.805.263
TEJADA FALCON, MIRTHA JOHANA31.979.400
TEJADA SORIA, EMMANUEL FRANCISCO38.463.775
TELLO, FERNANDO DIONISIO35.735.424
TELLO LOLLOLA, MARIANELA EDITH33.679.970
TOBARES, MARIA LAURA30.274.121
TOBARES, MARIANA NOEMI35.735.409
TOBARES MENDEZ, JESICA CECILIA34.698.206
TORRES, ANGEL VENTURA13.335.834
TORRES, FRANCO SALVADOR35.857.014
TORRES, JULIA CRISTINA28.888.767
TORRES, VICTOR ALBERTO31.778.927
TORRES GAMBOA, GISEL VALERIA34.698.379
TORRES AGUILERA, EVELIN PRISCILA40.592.195
TORRES AGUILERA, MARIA DEL VALLE38.463.809
TORRES AHUMADA, MAYRA LIDIA37.647.130
TORRES CAMARGO, VANESA LUCIA31.979.654
TRIGO, VIVIANA YANINA29.602.900
TRIGO CORTEZ, RAUL GUSTAVO22.416.507
V IDELA, CANDELA BEATRIZ42.356.529
VALDEZ, JORGE ARIEL33.289.379
VALLEJOS MORAN, ERICA JAQUELINA42.452.354
VARGA ROBLES, CELIA ROMINA34.698.301
VARGA ROBLES, NANCY LILIANA31.979.691
VARGAS, DANIEL ORLANDO23.733.489
VARGAS, FLAVIA DEL VALLE34.698.386
VARGAS, MARTA ESTELA25.590.363
VARGAS, NORMA ZULMA18.233.459
VARGAS CASTRO, ALFREDO ALEJANDRO31.979.635
VARGAS PEREZ, YAMILA ANABELLA38.463.712
VARGAS RIVEROS, MARIA BELEN36.033.392
VELARDEZ AGUERO, HECTOR HUGO17.032.483
VELARDEZ FARIAS, CAMILA SOFIA43.423.200
VELAZQUEZ, EMILCE ALEJANDRA33.337.600
VERA, JUAN17.991.175
VERA, YESICA ELENA34.245.270
VERA DIAS, ANA PAULA38.463.880
VERA GRIMALT, ALEJANDRO DANIEL35.735.457
VERA S., MARIA DEL ROSARIO43.157.178
VIDELA, ELBIA ELIZABETH31.778.958
VIDELA, ESTHER ALEJANDRA33.460.616
VIDELA, MARIA DE LOS ANGELES39.994.278
VIDELA, MICAELA YANINA45.472.123
VIDELA REINOSO, MELANI SOL40.470.926
VIDELA RUIZ, PEDRO JOSUE37.742.577
VILLAFAÑE, MARIA DEL CARMEN34.428.334
VILLARREAL, MARIA LAURA30.092.448
VILLEGAS, SILVIA LEONOR27.582.985
VILLEGAS CORDOBA, . ELVA FERNANDA41.958.158
YACANTE, MARCELA VIVIANA23.798.974
YACANTE ESQUIVEL, PAULA YAMILA36.033.389
ZALAZAR, OLGA33.322.153
ZALAZAR ZARATE, MARIA CRISTINA38.219.186
ZAMORA, CAROLINA ALICIA27.760.928
ZAPATA, MARIA SUSANA25.135.261
ZAPATA FIGUEROA, MONICA DANIELA35.857.164
ZARATE, ESTELA RAMONA18.233.416
ZARATE, JIMENA DAIANA36.603.161
ZARATE, YAMILA DANIELA39.007.418
ZARATE AVILA, ANTONIA GISSEL34.496.498
ZARATE CHAPARRO, ANA MARIA16.642.163
Grupo 4. Discap.Silla de Ruedas , 2 Viviendas, 6 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
AVILA AGUERO, YANINA MARIANELA31.098.529
BAIGORRIA CORTEZ, PAOLA DE LOS ANGELES32.307.895
CARBAJAL, RUBEN RAMON23.927.571
ESCUDERO CAMARGO, ROBERTO DARIO35.849.068
FERNANDEZ AGUERO, GONZALO EDUARDO35.857.052
SANCHEZ PACHECO, CAROLA LEONOR2.651.104
Grupo 5. Discap.General , 6 Viviendas, 97 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, MARIA DEL VALLE37.924.415
AGUERO, ERIKA ANBEL37.833.647
AGUERO, LUISA17.828.266
AGUERO OCHOA, MERCEDES CARMEN25.991.977
AHUMADA, JUANA NOELIA28.928.254
AHUMADA ALCARAZ, MARIA DIOLINDA23.791.774
AHUMADA ALCARAZ, NILDA GLADYS14.248.388
ALCARAZ JOFRE, ROXANA DEL CARMEN38.592.739
ARANCIBIA, GLADYS ESTHER18.268.797
AZCURRA, ANGELA DORA10.382.221
BAEZ MORALES, MARIA LILIA30.621.341
BAEZ OCHOA, LILIANA EDITH13.917.486
BALMACEDA, ROSA ERNESTINA6.360.170
BARROSO, ALICIA ARMINDA11.805.118
BUSTOS, ANDREA FABIANA25.649.149
BUSTOS, DARIO FELIPE31.098.519
BUSTOS, MARIA PAMELA34.698.275
CALVO ROMERO, VIVIANA DEL VALLE23.071.341
CAMARGO SORIA, ROSA DEL CARMEN33.322.187
CASTILLO, GERARDO HERIBERTO23.922.350
CASTRO, ERLINDA PASCUALA6.051.228
CASTRO, LUIS ALBERTO30.116.778
CASTRO, MARIA ROSA13.585.012
CASTRO, MERCEDES AUDELINA20.480.073
CHAVES, SILVIA DEL CARMEN22.690.895
CORIMAYO, LORENZA LUCRECIA24.126.490
CORREA, CRISTINA DEL VALLE25.991.776
CORREA, NANCY DEL VALLE30.274.180
CORTEZ, ROSA DE LIMA12.893.795
FALCON, ANGELICA DE LAS MERCEDES31.399.144
FERNANDEZ, IRMA ELIZABETH13.585.278
FERRI, MIRTHA GLADYS13.315.210
FIGUEROA, MAIRA ELISA38.463.721
GIL HEREDIA, PATRICIA BEATRIZ30.402.284
GOMEZ, CLAUDIA ISABEL24.244.018
GOMEZ, PABLO6.759.290
GONZALEZ, JOSE ANTONIO21.166.093
GONZALEZ FLORES, HUGO SEBASTIAN32.723.560
GRANADO, MARIA DEL VALLE12.305.278
GUERRERO, MERCEDES DORA6.360.134
GUEVARA, MARIA EUGENIA22.597.656
GUZMAN, ADRIANA DEL VALLE21.356.538
IBAÑEZ, FRANCISCA ISABEL13.420.842
LUCERO, AGUSTIN CLEMENTE12.305.260
MACIAS RIVEROS, NICOLAS MARIO16.511.993
MANSILLA IBAÑEZ, ANALIA VANESA32.374.661
MARTIN, SUSANA CRISTINA31.044.156
MOLINA TORRES, OMAR JACINTO17.325.601
MORALES, ANA ROSA17.650.476
MORALES, CARINA ANA25.590.513
MORALES, JORGE LUIS29.613.367
MORALES, LILIA LAVINIA13.105.728
MORALES, MARIA ALICIA22.041.552
MORALES, MARIA ROSA29.690.715
MORALES, NILO8.665.072
MORAN, JOSE ENRIQUE24.373.843
MORAN TAPIA, GLADYZ NOEMI30.274.159
MORENO, JUAN ELIGIO12.630.158
OCHOA, JESUS CARLINA13.917.470
OCHOA, YOHANA NELIDA38.463.871
ORELLANO, ELIZABETH DANIELA33.322.141
ORELLANO, LORENA DEL VALLE32.723.564
OSAN, NATALIA DEL VALLE32.215.029
OVIEDO, JORGE CIRILO17.832.567
PACHECO, ALVINA ANA17.779.523
PAREDES, DOMINGO SANTOS5.402.154
PELAITAY, JORGE ANTONIO6.767.524
PERALTA CASTRO, GUSTAVO JAVIER25.597.657
QUIROGA, LAURA MELISA35.735.401
QUIROGA, MARCELA EDIT23.498.002
QUIROGA, MONICA DEL VALLE22.041.513
RAMOS, CLAUDIA LEONOR30.052.457
RAMOS GARAY, DANIELA EMILSE39.012.058
REINOSO, RAMONA CARINA29.694.470
RIVERO, ALCIRA YOLANDA22.904.324
RODRIGUEZ, NESTOR ANTONIO17.325.636
ROJAS, MONICA DEOLINDA23.498.001
RUARTE PAREDES, OLGA SILVIA17.209.811
RUARTES, IGNACIO22.597.611
SAAVEDRA, CAREN JAEL39.792.917
SANCHEZ Q., JOSE MIGUEL38.463.897
SANCHEZ RETA, MARIANA VERONICA33.460.731
SANTANA, LILIANA VERONICA29.276.302
SASNCHEZ, MARIELA MABEL33.679.992
SEGURA, NATALIA DEL VALLE37.924.576
SORIA, LAURA DEL CARMEN20.764.743
TEJADA, JORGE DOMINGO25.135.458
TORRES, VALERIA DEL CARMEN32.307.820
TORRES HEREDIA, ROBERTO RAMON17.032.467
VARGAS, MARIA24.331.307
VICENTELA, ESTELA FANNY39.009.469
VIDELA, JOSE RAFAEL25.135.258
VIDELA, LIDIA ESPERANZA13.585.060
VIDELA, LUCIA NORMA5.686.833
ZALAZAR, CARLOS JESUS30.752.382
ZAPTA, PEDRO ALBERTO12.305.334
ZARATE, FATIMA LETICIA35.848.652
Grupo 6. Fuerzas de Seguridad , 3 Viviendas, 72 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABILA, MARIO ANDRES37.742.591
ALVAREZ, GISELA NOELY34.698.268
ALVAREZ, SANTIAGO DAVID37.924.455
ARBO, HECTOR TADEO26.740.642
AREJUNA, JULIETA NATALI35.850.474
ARRIOLA SCELLATO, JUAN JOSE37.924.454
AZCURRA, MARCELO ANTONIO29.270.225
BAEZ GUEVARA, DIEGO SAUL29.613.357
BAIGORRIA BUSTOS, MILTON ANDRES35.185.034
BALMACEDAS RUARTES, NESTOR ARIEL38.463.825
BERENGUER MIGUEL, ORGE JAVIER37.647.112
BRIZUELA FARIAS, ADRIANA VANESA26.593.161
BUSTOS CARRIZO, CRISTIAN AMERICO34.698.328
CALIVAR, MARIA BELEN39.009.482
CALIVAR TELLO, ESTEBAN JUAN37.640.781
CASTRO, EMILIO FEDERICO40.592.117
CEJAS, JORGE35.857.091
CORTEZ, EVELYN EUGENIA40.470.856
DUMO CORTEZ, EMANUEL ALEJANDRO34.698.325
DUMO CORTEZ, PAMELA JUDITH35.857.024
DUMO OLIVERA, ROXANA DEL VALLE33.322.117
ECHENIQUE, MARIA DEL CARMEN38.219.203
ESCALADA CALIVAR, FRANCISCO DANIEL36.404.447
ESCUDERO GARAY, NAHUEL RUFINO39.792.747
FERNANDEZ, FEDERICO JESUS37.051.796
FERNANDEZ SORIA, CRISTIAN SEBASTIAN33.460.769
FLORES, GABRIELA YESICA35.857.003
FLORES LLAMAS, CORINA MICAELA36.252.847
GAMBOA, WALTER LUIS29.594.200
GARIPE, TAMARA DEL CARMEN39.009.430
GONZALEZ, JOSE LUIS36.253.878
GUERRERO CHAVES, DIEGO ARIEL38.079.048
GUTIERREZ VILLEGAS, TAMARA DANIELA39.009.422
IÑON GUEVARA, CLAUDIO JAVIER33.460.631
LEGUIZA GUTIERREZ, HUGO ORLANDO29.270.275
LIMA, SABRINA MICAELA43.058.728
LOBOS, HUGO EZEQUIEL30.274.213
LUJAN NAVARRO, DIEGO FERNANDO38.354.267
MARTINEZ MORALES, FLORENCIO DANIEL27.407.072
MERCADO SOLERA, FRANCO MAXIMILIANO35.922.437
MORALES, ELIANA DEL VALLE34.428.269
MORALES CORDOBA, MICAELA DEL VALLE37.924.430
MORALES FERNANDEZ, ROBERTO35.849.006
MORALES THEBAULT, DANIELA ELIZABETH35.849.144
MORALES THEBAULTH, JOSE LUIS35.735.391
MORALES VELARDEZ, MARIA CECILIA34.698.334
NIEVAS, ROSA MARIA37.833.741
OLIVERA, JOSE HONORIO36.544.509
OLIVERA, MARISEL JOHANA35.735.462
ORTIZ FALCON, DAYANA EMILCE40.265.789
PAEZ, MAXIMILIANO MATIAS36.253.989
PEREZ, JUAN35.857.127
PEREZ, MARIA ISABEL28.020.763
PEREZ, MARIO ROBERTO33.322.168
QUIROGA, JORGE ENRIQUE25.991.700
QUIROGA, MARIA ESTHER38.460.308
RIVEROS, GISELA CAROLINA33.321.962
RODRIGEZ, DEOLINDA BELEN38.077.056
RODRIGUEZ QUIROGA, ANGEL GABRIEL35.735.372
ROMERO, ROCIO TAMARA38.463.705
SANCHEZ AZCURRA, GRACIELA ELIZABETH34.428.393
SORIA AGUERO, RAMON ABEL32.215.085
THEBAULT ECHENIQUE, OSVALDO ADRIAN34.698.278
TORRES AGUILERA, GERMAN NAHUEL34.698.356
TRIGO JOFRE, WILLIAM ARIEL38.219.425
VERA SEPEDA, ESTEFANIA YAMILE37.649.161
VERAGUA RETA, VICTOR EMANUEL37.924.540
VIDELA, ANGELICA BEATRIZ33.460.692
VIDELA RIVEROS, MALENA VICTORIA39.524.738
VILLEGAS ADARO, NADIA LUISA34.243.153
ZABALETA GOMEZ, MARIA DEL VALLE37.924.436
ZAPATA ROMERO, LEONARDO MATIAS35.023.551

 Barrio 10. 20 de Junio-Tupeli, 25 de Mayo

Grupo 1. General más de 13 años de antigüedad , 3 Viviendas, 4 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
LUCERO, ROBERTO VENTURA22.690.900
MARTINEZ, ESTELA NANCY18.273.399
RETA, MARIA DEOLINDA24.480.088
SARMIENTO, TOMAS DANTE16.836.119
Grupo 2. General de 7 a 13 años de antigüedad , 8 Viviendas, 26 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ARREDONDO SUAREZ, MARIANA DE LOS ANGELES35.850.423
AVELLANEDA ALLENDE, OSCAR ALFREDO30.274.262
BARRIOS, SILVANA LORENA25.728.545
CARRIZO, ANGEL DAVID23.791.719
CASTRO, GERARDO DAVID30.052.451
CASTRO, LUIS ALBERTO29.098.313
CORREA, DIEGO ALEJANDRO26.593.092
FUNES, AIDEE11.093.246
GIL, RODOLFO20.480.013
GODOY CASTRO, LINA FABIANA25.590.318
GONZALEZ, NELSON DAVID33.672.563
GUEVARA, ADOLFO GERARDO32.723.585
IBAÑEZ, JUAN BAUTISTA30.621.353
LUCERO, ALFREDO DAVID30.052.472
LUJAN, ADRIANA INES30.621.440
MARIÑO, VERONICA DEL VALLE28.967.623
MENDEZ, AMALIA BEATRIZ31.085.710
PAREDES HEREDIA, NELSON ENRIQUE29.034.503
PELEYTAY TERRERA, VICTOR MANUEL28.308.117
REYNOSO, ORLANDO FRANCISCO30.274.179
ROBLES OLMEDO, ARIEL ENRIQUE21.667.371
TERRERA, ESTELA NORA24.373.912
TORRES, JOSE BENIGNO8.014.216
TRIGO FUNES, ORLANDO DANIEL22.690.860
VELIZ, ESTELA MARIA23.791.669
VIDELA, MAXIMO10.031.010
Grupo 3. General hasta 7 años de antigüedad , 3 Viviendas, 89 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ACIAR, ROSA MATILDE35.511.107
ACOSTA GODOY, DANIELA ROMINA35.735.596
ACOSTA GODOY, VALERIA TALIA40.728.296
AGUERO, CAMILO JAVIER26.360.214
AGUERO, LAURA GISEL35.850.410
AGUERO, PAOLA VANINA30.274.132
ALLENDE, BETIANA PAOLA38.216.971
ANDRADA, CARLOS LEANDRO34.428.201
AREYUNA, CRISTIAN ADOLFO31.278.216
BAEZ, RAUL DANIEL30.052.452
BALDERRAMA, LAUTARO PAUL35.879.935
BARRIONUEVO YACANTE, DEBORA LOURDES39.792.770
CALDERON, DAYANA DANIELA36.253.944
CALDERON ACOSTA, DALILA BELEN39.009.483
CAMPILLAY, MARIA ANTONIETA31.979.364
CARABAJAL, ANGEL HERALDO34.428.261
CARBAJAL, JEMINA SELENIA42.188.151
CASTRO, YOLANDA CAROLINA41.252.208
CASTRO DIAZ, FLORENCIA MALENA40.591.991
CASTRO DIAZ, MARIA LOURDES40.470.952
CASTRO LUCERO, JOHANA BELEN34.428.395
CASTRO LUCERO, MARIA ROMINA35.849.071
CAZON, JUAN CARLOS43.710.363
CHAVES, CARMEN MARIBEL39.651.390
CHAVEZ OLIVARES, KATHERINA SILVANA36.033.394
CORREA, DAMIAN OSVALDO35.849.165
DIAS FLORES, CINTIA MARISEL42.334.467
DOMINGUEZ, SONIA BELEN35.185.061
ESCUDERO, MARTIN OCTAVIO38.079.027
FALCON, JUAN EDUARDO27.075.189
FERNANDEZ, JESICA FABIANA35.849.021
FERNANDEZ, JULIETA SILVANA36.033.374
FLORES, MELINA NOEMI39.994.277
FLORES, MICAELA ROMINA40.591.489
FUNES BRAVO, ANGELICA SOLEDAD33.185.638
GALVAN, FRANCISCA SOLEDAD29.507.633
GARAY RODRIGUEZ, WALTER HORACIO35.850.470
GARIPE, ALDANA CELESTE42.250.081
GONZALES, WILLIAM35.185.091
GONZALEZ, ROSA VANINA32.116.630
GUEVARA, AIDES MARTINA23.229.473
GUEVARA, MARIANELA SELEDONIA31.778.940
GUEVARA OCHOA, YAMILA JESICA41.270.536
JALED GOMEZ, LUIS LEONARDO35.849.168
LEPEZ, MARIA DEL VALLE32.307.827
LUCERO, LORENA DEL VALLE35.850.548
LUCERO GODOY, ERIKA YANET32.723.598
LUJAN VILLEGAS, KAREN DAYANA36.033.371
MARIÑO, ALDANA EVELIN41.957.745
MOLINA, JAVIER ESTEBAN39.995.222
MONTENEGRO GONZALEZ, SABRINA ESTELA40.265.754
MORALES, MARIA ALEJANDRA32.723.529
MORALES, PAOLA BEATRIZ34.428.240
NAVARRO, JUAN RAMON31.324.321
NUÑEZ, CLAUDIA DEL CARMEN33.672.467
OCHOA, FABIANA GABRIELA32.723.507
OCHOA, LORENA DEL CARMEN26.878.002
OCHOA, SABRINA DEL VALLE35.850.456
OLMEDO TELLO, MARIA EMILIA35.735.419
OLMO PAREDES, TERESA LEONOR28.913.856
OLMO PAREDES, VANESA YANINA31.278.229
QUEVEDO, YESICA37.648.772
QUIROGA, ANDREA GISEL35.849.104
QUIROGA, CECILIA MARCELA33.679.999
QUIROGA, MARIA NOEMI32.307.880
QUIROGA MONTENEGRO, ANA MARIA36.033.328
QUIROGA THEBAULT, YAMILA DEL CARMEN39.009.429
REBECO, MARIA CRISTINA30.621.459
REINOSO, HECTOR DANIEL31.979.307
REINOZO, MARIA BARTOLA5.260.398
ROBLES QUIROGA, NADIA MICAELA38.218.787
RODRIGUEZ, MARIA CELINA31.979.606
RODRIGUEZ CORREA, KARLA YANEL41.909.052
RODRIGUEZ MERCADO, MICAELA ROMINA39.425.773
ROMERO, GISELA DE LOS ANGELES36.229.931
ROMERO, PAULA DEOLINDA24.795.130
ROMERO CASTRO, JESUS ALEJANDRO35.735.514
SANCHEZ CARRIZO, ALDANA SOLEDAD37.924.453
SANCHEZ PAREDES, YULIANA GISEL19.018.069
SILVA VIDELA, NOELIA ELIZABETH35.849.153
TELLO, ROSA CARINA31.044.035
TELLO SARMIENTO, CECILIA ELIZABETH34.428.348
TERRERA, ROBERTO DANIEL35.850.505
TOLEDO, NOELIA ANALIA30.274.268
TORRES, RAFAELA RENEE28.744.657
TORRES AGUILERA, SABRINA ANA35.849.075
VELARDEZ FARIAS, EMILSE SOLEDAD37.924.473
VERA GUEVARA, MAURICIO HERNAN29.702.494
VIDELA REINOSO, LUCRECIA DAYANA39.651.322
Grupo 4. Discap.Silla de Ruedas , 0 Viviendas, 0 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI

No hay casas disponibles en este barrio para este grupo

Grupo 5. Discap.General , 2 Viviendas, 12 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
AGUERO, MARIELA ALEJANDRA26.434.449
BALMACEDA, ORLANDO VICTOR11.760.071
BURGOA, DEVORA PAMELA31.979.325
CALDERON, ROSA MARIELA23.688.238
CEPEDA, JOSE RAUL25.991.617
CUELLO, MARTA INES17.828.274
HEREDIA LUCERO, DANIELA DEL CARMEN25.462.336
IBAÑEZ, MARIA ROSA29.034.546
REINOSO DIAS, DELIA BEATRIZ37.924.405
RODRIGUEZ, ALEJANDRA DOMINGA30.621.318
SEGURA GUZMAN, MARIA CELESTE37.924.413
VELIS, LILIANA BETTINA28.020.788
Grupo 6. Fuerzas de Seguridad , 0 Viviendas, 0 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI

No hay casas disponibles en este barrio para este grupo

 

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