"Estoy esperando que me llamen para definir mi futuro", advirtió el defensor Miguel Barbieri

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El defensor de Rosario Central Miguel Barbieri, cuyo contrato a préstamo vence a fin de año y la mitad de su pase pertenece a Racing Club, advirtió que "la situación es la misma que hace 15 días".



"Ya dije que me quiero quedar, pero estoy esperando que me llamen para saber cómo está mi situación y dónde estoy parado", expresó el defensor.



En declaraciones formuladas al programa Zapping Sport, de Canal 3 de Rosario, Barbieri sostuvo: "Con mi representante estamos esperando que me digan si el interés es cierto o no. El tiempo para las negociaciones es ahora. Me decían durante el torneo que iban a hacer el esfuerzo y salí a decir que me quería quedar".



Respecto de su situación contractual y su futuro inmediato, el zaguero reveló: "le estoy diciendo que no a otras propuestas, esperando que mínimamente me llamen y me digan qué tienen pensado hacer: si no tienen ganas de que me quede, si es que tienen otras prioridades... Que me digan para saber cómo manejarme".



Consultado sobre la posición del entrenador "canalla", quien pidió a los dirigentes que hagan todo lo posible para que él siga en Central, Barbieri opinó que "a Diego (Cocca) lo dejo de lado porque me mostró constantemente el deseo de que me quedara. Mis palabras son de agradecimiento hacia él. Pero no estoy entendiendo el tema: tampoco exijo mucho, al menos que hablen con mi representante y sepamos cómo estamos rumbeados".



El ex Defensores de Belgrano, quien debería regresar a Racing si Central no lo compra, manifestó: "ellos se pueden estar encargando del tema sin decir nada, pero mi representante me dice: `¿Qué pasa si el 23 de diciembre Central dice que no seguís? ¿Tengo siete días para empezar a buscar club?'. En las charlas que tuvo con otros clubes les dijo que la prioridad es Central, pero que hay un plazo de espera, porque no puedo esperar hasta el 31 de diciembre".



En este sentido, el marcador enfatizó que "la verdad que no entiendo los manejos de la dirigencia de Central. No creo que les interesen mucho los plazos. Más que manifestar mis ganas de quedarme no puedo. Esto me tiene un poco desconcertado".



Por su parte, un dirigente "canalla" reveló que "Barbieri tiene el nuevo contrato con una importante mejora en sus manos", a la vez que reconoció que "estamos hablando con los dirigentes de Racing para tratar de extender el préstamo, pero por ahora no podemos decir más que eso".



La mitad del pase de Barbieri cuesta 1,5 millón de dólares, un monto que Central hoy no puede afrontar, salvo que cuente con dinero por la venta del pase de algún jugador del plantel.