"Estoy mal, ahora se viene una pesadilla", afirmó la ex pareja de Cristaldo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Morella De Las Heras, ex pareja del jugador de Racing Jonatan “Churry” Cristaldo, a quien denunció por violencia de género, aseguró hoy que el futbolista aún no se presentó a declarar y consideró que "ahora se viene una pesadilla".



La mujer de 28 años se presentó el domingo pasado en la sede policial Departamento Rincón de Milberg, partido bonaerense de Tigre, para denunciar que el “el sábado a las 6 de la mañana, antes de irse a entrenar” Cristaldo le propició golpes de puños en la cara “sin mediar palabras” y la arrastró por “toda la casa” mientras los dos hijos de la pareja se encontraban en una de las habitaciones.



La mujer aseguró además que no es la primera vez que el delantero del equipo de Avellaneda se comporta de manera violenta con ella y señaló que “ya tuvimos otros episodios de violencia antes”, pero que tomó la decisión de hacer la denuncia al enterarse que su hija “en el jardín le contó a las maestras que el papá me pegaba”.



“Espero que todo esto sirva de algo. Que la gente como él que es figura pública o tiene contactos o dinero se den cuenta que no se pueden manejar con tanta impunidad, esto queda en manos de la justicia”, dijo la joven en declaraciones a TN y agregó que “la fiscalía de Tigre todavía lo esta esperando, porque él no apareció”.



De Las Heras que además de la denuncia policial grabó un video que se hizo viral en el que se la ve con un fuerte golpe en el ojo izquierdo, aseguró que “la notificación de la policía llegó a Racing y ahí todo se hizo público”.



“Estoy mal, se que ahora se viene una pesadilla”, sentenció la mujer y aseguró que Cristaldo “ahora debe estar enojado con esto, debe tener vergüenza. Si ya teníamos malos tratos ahora va a ser peor”.



La joven también aclaró que el entorno del futbolista sabe de las situaciones de violencia y las avala, y precisó que incluso “me dijeron que no publique esas cosas, que lo voy a dejar sin trabajo. También me dijeron que él está re caliente que quiere que le devuelva el auto y su ropa”.



De Las Heras y Cristaldo se conocen desde hace diez años, se casaron y hace seis meses estaban separados, aunque “en el último tiempo nos volvimos a ver”.



La causa quedó a cargo de Juan Diego Callegari de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Género de Tigre, que está investigando la supuesta agresión del jugador, mientras que a la mujer se le entregó un botón antipánico.



También se dio intervención al Tribunal de Familia de Tigre, al Centro de Atención a la Víctima de la Fiscalía y a personal de Fortalecimiento familiar de la Municipalidad.



Ayer a la tarde, el club que desde 2018 tiene a Cristaldo en su plantel profesional, emitió un comunicado en el que anunció que “dadas las circunstancias” (...) “ha determinado una licencia temporal, por cinco días" para el jugador con el objetivo de "colaborar con la investigación y el pronto esclarecimiento de los hechos denunciados”.



Asimismo, en el documento difundido destaca que “el club se encuentra comprometido con la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea y Naciones Unidas en acciones concretas orientadas a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, como así también contra toda forma de violencia en general”.