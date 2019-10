"Estoy tranquilo porque nadie de Colón reclamó penal", se defendió Lamolina

El árbitro Nicolás Lamolina defendió hoy su decisión de no cobrar penal en la jugada que Milton Casco derribó al colombiano Wilson Morelo durante el partido que River Plate derrotó a Colón de Santa Fe por la 11ma fecha de la Superliga.



"La veo por televisión y no me parece penal. Casco llega cómodo al rechazo y con el envión choca a Morelo", explicó Lamolina sobre la polémica acción que ocurrió durante el final del primer tiempo con el partido igualado 0-0.



En declaraciones a TyC Sports, Lamolina agregó que está tranquilo con su decisión ya que "nadie de Colón reclamó penal".



"Puede considerarse una acción temeraria pero nadie de Colón reclamó penal y (Pablo) Lavallén dijo que vio un choque", cerró Lamolina respecto al encuentro disputado anoche en el estadio Monumental.