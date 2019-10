"Federer y Piqué deberían hablar, tienen mucho en común", dijo el presidente de la ITF

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de la Federación Internacional de Tenis (ITF), David Haggerty, expresó que si el tenista suizo Roger Federer y el futbolista español Gerard Piqué, impulsor del nuevo formato de la Copa Davis, hablaran "verían que tienen mucho en común".



Federer fue una de las grandes ausencias de la Davis esta temporada y aseguró que no conocía Piqué.



"Conozco a ambos, tanto a Roger como a Gerard y ambos son buena gente. Si se juntaran y charlaran un rato verían que tienen mucho en común", afirmó Haggerty en declaraciones a la agencia EFE.



"Una cosa que hay que recordar sobre Roger, que es una gran persona, un fantástico jugador, de los mejores, por no decir el mejor de la historia, es que Suiza no se clasificó para las finales. Así que Suiza no está no porque Roger no quiera sino porque no se ha clasificado", aclaró el presidente de la ITF.



Haggerty añadió que "creo que Federer rechazó ir a la Davis antes de que las invitaciones (entregadas a Argentina y Gran Bretaña) fueran dadas. En caso de que le hubiera gustado el formato, cuesta creer que no se hubiera considerado darle la invitación a Suiza".



Con el nuevo sistema, organizado por el Grupo Kosmos de Piqué la Copa Davis pierde el formato eliminatoria local y visitante en la fase final. Las finales serán en sede fija (los primeros años en La Caja Mágica de Madrid).



Seis grupos, de tres equipos cada uno, disputarán del 18 al 24 de noviembre las Finales de la Davis. Suiza no está entre los 18 países participantes.



En la fase de grupos, que arrancará el 12 de noviembre, Argentina -cuyo capitán es Gastón Gaudio- integrará el Grupo C con Alemania y Chile.



Diego Schwartzman, Guido Pella, Leonardo Mayer y Horacio Zeballos​ son los tenistas convocados para la nueva Copa.