"Hablaremos con Pusineri la semana próxima" dijo dirigente de Independiente

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Héctor Maldonado, dirigente de Independiente, admitió esta noche que durante la semana próxima habrá reunión con Lucas Pusineri para definir si el ex jugador del club será el entrenador del equipo principal en el segundo tramo de la Superliga de Primera División.



En la ciudad paraguaya de Luque, donde se desarrolló esta noche los sorteos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, el directivo del 'Rojo' contó que el técnico que condujo al Deportivo Cali durante la última temporada será entrevistado en los próximos días, en una reunión que se llevará a cabo en Buenos Aires.



"Ya le mandamos mensaje a (Lucas) Pusineri y nos dijo que la semana próxima estará en Buenos Aires. Ahí nos entrevistaremos con él y sabremos lo qué piensa", sostuvo el directivo, en declaraciones al programa partidario 'Infierno rojo'.



Pusineri, de 43 años y ex jugador de la entidad de Avellaneda, es uno de los postulantes para asumir el cargo de DT, en caso de que Fernando Berón (interino que terminó conduciendo el equipo en los últimos partidos) no sea confirmado en su puesto.



Otras alternativas de entrenador para el primer semestre de la temporada 2020 son los ex jugadores del club Daniel Garnero (hoy en Olimpia, Paraguay) y Bruno Marioni (de anterior experiencia en Pumas UNAM, México). También figura con chances el bonaerense Jorge Almirón, de anterior paso por el club (2014-2015) y recientemente despedido en El Shabab, de Arabia Saudita.



En referencia a las posibles negociaciones para transferir jugadores, Maldonado indicó: "Si bien tuvimos sondeos, todavía no hay ofertas concretas por ninguno. No creo que haya un éxodo importante".



"Los jugadores son patrimonio del club y sino llegan propuestas interesantes, seguirán en la institución", agregó.