"Habrá liberaciones masivas porque hubo preventivas arbitrarias", dice la esposa de De Vido

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La esposa del detenido ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, Alessandra Minniccelli, consideró hoy que "habrá liberaciones masivas" tras la resolución que establece nuevas pautas para las prisiones preventivas por "la arbitrariedad con las que fueron dictadas en muchos casos".



"Va a haber liberaciones masivas y no sólo de políticos sino sociales, por la arbitrariedad con las que fueron dictadas. En muchos casos son antojadizas y sometieron no sólo a políticos sino también a dirigentes gremiales", aseguró Minnicelli en diálogo con Télam.



De esta forma, respondió además al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, quien estimó esta mañana en declaraciones radiales que "no debería haber liberaciones masivas debido a que no deberían cambiar las resoluciones", ya que la nueva normativa sólo establece "pautas más precisas a la hora de evaluar si se dicta una preventiva".



En contraposición con esta mirada, la esposa de De Vido añadió que "con la resolución se evitará la discrecionalidad de los jueces, ya que el nuevo código exige juntar cada una de las causales por las que cada uno entiende que existe la posibilidad de esas prisiones".



Además agregó que la utilización del nuevo código "agilizará todos los procesos y los tiempos de la Justicia".



Confió también que en cuanto se conoció la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial "se hicieron dos pedidos de excarcelación" para lograr la libertad del ex funcionario detenido desde hace dos años y un mes en dos causas, por presunto fraude al Estado en la reactivación de la minera Río Turbio, y por el caso de los cuadernos de las coimas.



"Una presentación fue hecha en el Tribunal Oral Federal N1 (TOF) donde dos de los tres integrantes no hicieron lugar pero habilitaron la prisión domiciliaria, algo que también apelamos porque lo que queremos es la libertad", explicó Minnicelli.



En tanto "aún queda pendiente de resolución la presentación sobre el pedido de excarcelación presentado en el Tribunal Oral Federal 7, que no se expidió hasta el momento".



La defensa también planteó en ambos tribunales la cuestión vinculada al tiempo que De Vido pasó en prisión hasta el momento, teniendo en cuenta que la prisión preventiva puede extenderse sólo por dos años en caso de que no se establezca una prórroga, y el detenido ya pasó dos años y un mes en la cárcel de Marcos Paz.



En las presentaciones, los abogados de De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, escribieron que las nuevas normas (vinculadas a las preventivas) "reducen la discrecionalidad de los jueces" y establecen pautas "concretas que no dejan margen alguno para su 'creatividad".